E3 2018, The Elder Scrolls VI annunciato con trailer

Floriana Giambarresi,

Alla conferenza di Bethesda all’E3 2018, The Elder Scrolls VI diviene realtà: il nuovo capitolo dell’apprezzata serie RPG è stato annunciato ufficialmente e presentato con un breve teaser trailer.

A sette anni dall’acclamato Skyrim, una delle saghe RPG più amate di sempre si prepara a tornare sugli schermi di tutto il mondo: dalla descrizione del video teaser di The Elder Scrolls VI, si apprende però che il gioco è attualmente in fase di pre-produzione, ciò significa che è improbabile che debutti sulle console di attuale generazione. Probabilmente, è proprio questo il motivo per cui Bethesda Softworks non ha fatto alcuna menzione sulle piattaforme di uscita: è possibile che il nuovo capitolo arrivi su PC, PlayStation 5 e la nuova Xbox appena anticipata da Microsoft.

Purtroppo, i dettagli sul gioco scarseggiano. Il teaser infatti non rivela molto di più di un vasto ambiente montuoso che mostra in modalità panoramica la regione in cui sarà ambientato il titolo e il logo, ancora privo di sottotitolo. Non è dunque noto quale tipo di trama, gameplay o data di uscita attendersi per questa nuova iterazione.

Sempre dal palcoscenico dell’E3 2018 di Los Angeles, Bethesda ha annunciato anche The Elder Scrolls: Blades, nuovo capitolo del franchise in arrivo su dispositivi mobile iOS e Android. Si propone come un classico gioco di ruolo in prima persona con combattimenti ravvicinati e a distanza mediante abilità particolari. Debutterà in futuro anche su PC e console sfruttando la tecnologia VR.