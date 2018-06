FIFA 19 tra CR7, Neymar e la Champions League

Cristiano Ghidotti,

È tutto vero: come ipotizzato da alcune recenti indiscrezioni, la Champions League abbandona la serie PES di Konami per fare il suo debutto in FIFA 19. La conferma è arrivata dal palco dell’E3 2018, con l’annuncio ufficiale della nuova simulazione calcistica firmata EA Sports. Già avviata la fase di pre-ordine, con la data di uscita fissata per il 28 settembre sulle piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. Addio dunque alle versioni per PS3 e Xbox 360.

Cristiano Ronaldo è ancora una volta il testimonial scelto per promuovere il titolo. Al momento lo si vede in campo con la camiseta blanca del Real Madrid, ma non è da escludere la possibilità che durante la sessione estiva del calciomercato possa passare a un altro club, magari proprio a quel Paris Saint-Germain che ora veste un altro fuoriclasse, il brasiliano Neymar Jr, anch’egli ritratto nelle prime immagini del gioco. La coppa dalle grandi orecchie sarà riprodotta in ogni suo minimo dettaglio, dalla fase di gironi fino alla gara finale che si disputerà il prossimo anno nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Partecipa alla competizione per club più prestigiosa al mondo, con l’aggiunta della UEFA Champions League. Il leggendario torneo è incluso in ogni modalità di FIFA 19 e offre nuovi modi di giocare.

In FIFA 19 tornerà anche la modalità Il Viaggio che nelle ultime stagioni ha visto protagonista la giovane promessa Alex Hunter, per un ultimo capitolo. Ulteriori informazioni in merito alle novità introdotte saranno rilasciate prossimamente. Come sempre, chi decide di prenotare il titolo e acquistare una delle edizioni speciali proposte avrà modo di accedere a bonus esclusivi da sfruttare in-game. Tutti i dettagli possono essere consultati sulle pagine del sito ufficiale. In chiusura una galleria che raccoglie alcuni screenshot.