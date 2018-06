Gears 5 arriverà su PC e Xbox One nel 2019

Cristiano Ghidotti,

Tra gli annunci più importanti dell’E3 2018 anche quello di Gears 5. Lo sviluppo è curato dalla software house The Coalition, così come già visto per il quarto capitolo della serie. La data di uscita è fissata per un non meglio precisato momento del 2019, dunque l’attesa si prospetta tutt’altro che breve.

Al momento non sono molte le informazioni rese note per quanto riguarda il gameplay, se si esclude la possibilità di affrontare l’avventura da soli o in multiplayer cooperativo, online oppure in locale in modalità split-screen. Confermata anche la compatibilità tra le piattaforme PC e Xbox One, così da beneficiare del cross-play. Le ambientazioni da esplorare saranno le più differenti: ghiacciai, deserti, antiche rovine nelle profondità della terra e molto altro ancora. Il tutto in formato 4K, con immagini in HDR e con un framerate ancorato a 60 fps. Ecco la breve descrizione fornita dal sito ufficiale.

Il mondo sta cadendo a pezzi. La dipendenza dell’umanità dalla tecnologia ne ha provocato il declino e i suoi nemici si stanno unendo per eliminare tutti i sopravvissuti. Nei panni di Kait dovrai intraprendere un viaggio attraverso il più grande e magnifico mondo di Gears, alla scoperta di ciò che ha originato le Locuste, combattendo con la tua squadra per proteggere ciò che è rimasto.

Di seguito uno dei primi screenshot che vedono la protagonista La protagonista è Kait Diaz alle prese con una suggestiva scalata.

Annunciato anche Gears POP!, titolo destinato ai dispositivi mobile (Android e iOS) realizzato in collaborazione con Funko e che vedrà in azione personaggi dalle fattezze del tutto simili a quelle delle action figures vendute in tutto il mondo.

Ancora, Gear Tactics sarà un titolo dalle dinamiche riconducibili a quelle degli strategici a turno. Si prospetta una produzione in linea con Halo Wars per quanto riguarda il gameplay.