Halo Infinite rivelato all’E3 2018 di Microsoft

Floriana Giambarresi,

Halo Infinite diventa ufficiale in occasione dell’E3 2018 di Microsoft: Master Chief sta per tornare in esclusiva su Xbox One per affrontare una nuova avventura appena svelata con un primo trailer di presentazione.

Sviluppato da 343 Industries, Halo Infinite è a tutti gli effetti un nuovo capitolo dell’apprezzata serie ambientato dopo gli eventi narrati in Halo 5: Guardians. Il trailer mostrato alla conferenza di Los Angeles è stato completamente realizzato con il motore di gioco, il nuovo Slipspace Engine, e mostra in poco più di due minuti una panoramica delle ambientazioni di gioco, con un comparto grafico più ricco e dettagliato che mai. Come colpo di scena finale, si nota un John-117 con in mano il celebre elmo Spartan.

L’E3 2018 è un momento importante per il franchise di Halo e per noi qui a 343 Industries, e non potremmo essere più entusiasti di condividere con voi un assaggio del nostro nuovo motore Slipspace, che alimenterà il nostro prossimo titolo, Halo Infinite. È stato un periodo impegnativo qui a 343 dal lancio di Halo 5: Guardians tra il supporto del titolo con gli aggiornamenti post-rilascio e il lavoro segreto in parallelo sulla nostra nuova tecnologia di Slipspace Engine. Finalmente mostriamo al mondo parte di ciò a cui abbiamo lavorato e che ha davvero stimolato la squadra!

343 Industries chiarisce che la demo dello Slipspace Engine mostrata al briefing dell’E3 2018 è il culmine di anni di lavoro e pensata per illustrare alcune delle «eccitanti possibilità di questa tecnologia». In particolare, il video vuole mostrare in modo chiaro la direzione in cui si sta muovendo il team per il prossimo capitolo della serie, offrendo una diapositiva sui risultati raggiunti fino a questo momento dalla nuova tecnologia. Da qui alla data di uscita di Halo Infinite la situazione si evolverà, ma non è ancora stato annunciato quando sarà disponibile su Xbox One.

Tutto ciò che è stato reso noto è che, oltre al nuovo motore di gioco, il nuovo Halo si concentrerà su Master Chief come protagonista e continuerà i fatti narrati in Halo 5. Dal momento che la software house dichiara di voler realizzare il miglior gioco possibile, si prenderà tutto il tempo necessario per svilupparlo dunque si immagina che il debutto sul mercato sia ancora lontano.