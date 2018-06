Nokia 6.1 con 4 GB di RAM disponibile in Europa

Luca Colantuoni,

In occasione dell’annuncio avvenuto al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, HMD Global aveva promesso l’arrivo di una versione con una dotazione hardware migliore in alcuni paesi. Su Amazon Germany è ora apparso il Nokia 6.1 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash. Al momento non è noto se verrà distribuita anche in Italia, dove è disponibile la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

Alcuni rivenditori online offrono questa variante del Nokia 6.1 a circa 300 euro, mentre sul sito di e-commerce il prezzo attuale è 323,50 euro (le consegne inizieranno tra il 19 e il 26 giugno). Il modello con 3 GB di RAM costa invece 279,00 euro (in offerta su Amazon a 238 euro). Nessuna conferma è arrivata dal produttore finlandese sull’eventuale disponibilità in altri paesi, ma le probabilità che ciò accada solo molto alte, considerata la qualità dello smartphone e dunque le numerose richieste degli utenti.

Lo smartphone possiede un telaio unibody in alluminio 6000 realizzato con un processo che prevede l’anodizzazione e l’aggiunta di dettagli dorati. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 3, processore octa core Snapdragon 630, slot microSD (fino a 128 GB), fotocamera posteriore da 16 megapixel (obiettivo con ottica Zeiss) e fotocamera frontale da 8 megapixel. Grazie alla funzionalità Dual-Sight è possibile utilizzare le due fotocamere in contemporanea ed ottenere i cosiddetti bothie.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, due microfoni con audio Nokia OZO, lettore di impronte digitali, radio FM e batteria da 3.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo in versione stock (Android One).