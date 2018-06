Il Samsung Galaxy S9+ è lo smartphone più venduto

Luca Colantuoni,

Secondo i dati pubblicati da Counterpoint Research, il Galaxy S9+ è lo smartphone più venduto nel mese di aprile. La popolarità del nuovo modello è testimoniata anche dal secondo posto del Galaxy S9. Il successo ottenuto principalmente in Asia e Nord America ha permesso a Samsung di superare Apple, nonostante ci siano ben cinque iPhone nella top 10 mondiale.

I due smartphone sono stati annunciati il 25 febbraio al Mobile World Congress 2018 di Barcellona e sono in vendita dal 16 marzo. Nonostante il prezzo più alto rispetto al Galaxy S9, gli utenti hanno quindi scelto il Galaxy S9+, ovvero il modello che integra una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel e un obiettivo ad apertura variabile (f/1.5-2.4). Anche i 6 GB di RAM hanno probabilmente contribuito a spostare la preferenza verso il modello da 6,2 pollici. Secondo Counterpoint, i due dispositivi hanno raggiunto un market share del 2,6% nel mese di aprile.

Apple ha perso il primato (forse momentaneamente) e ora occupa i successivi tre posti (dal terzo al quinto) con i suoi iPhone X (2,3%), iPhone 8 Plus (2,3%) e iPhone 8 (2,2%). L’azienda di Cupertino domina tuttavia la graduatoria con altri due modelli: iPhone 6 (1,4%) e iPhone 7 (1,4%). In decima posizione c’è anche il Galaxy S8 (1,3%), per il quale Samsung ha effettuato un taglio di prezzo e attuato una campagna di marketing molto aggressiva.

I due posti rimanenti sono occupati dai Redmi 5A (1,5%) e Redmi 5 Plus/Note 5 (1,4%). Per la prima volta Xiaomi ha inserito due smartphone nella top 10, nonostante il produttore sia presente solo in alcuni mercati (da qualche giorno è arrivato anche in Italia). La serie Redmi ha raggiunto una enorme popolarità in Cina e India, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo.