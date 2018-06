Fastweb #nientecomeprima, novità per il mobile

Filippo Vendrame,

Fastweb ha annunciato il quinto step del suo progetto #nientecomeprima che punta a voler offrire ai suoi clienti soluzioni tariffarie certe, trasparenti, senza penali, senza vincoli e senza costi nascosti. Attraverso un video pubblicato sul suo sito ufficiale, Alberto Calcagno, AD di Fastweb, ha illustrato tutte le ultime novità che la sua società ha deciso di offrire ai clienti. Il filo conduttore delle nuove offerte tariffarie di Fastweb è “more”. L’uso di questo termine è stato ben pesato perché l’operatore ha ben evidenziato che il suo obiettivo è quello di offrire di più ma senza chiedere di più ai clienti.

La principale novità riguarda l’offerta mobile con nuove offerte più ricche di contenuti ma senza alzare il prezzo. Inoltre, arriva per la prima volta un’offerta mobile esclusivamente pensata per i clienti fissi di Fastweb dove oltre ad uno sconto importante sul prezzo, sono stati raddoppiati anche i Giga a disposizione. Arriva, dunque, Mobile Freedom, l’offerta pensata per i già clienti del fisso, che prevede il raddoppio dei GB da 10 a 20, oltre ad includere minuti illimitati e 100 SMS a 10,95 euro al mese (10 GB a 15,95 euro al mese per i clienti solo mobile). L’offerta di Fastweb Mobile si completa con i profili Mobile Entry, Mobile Voce e Mobile Giga.

Nello specifico, Mobile Entry offre 1GB, 100 minuti e 100 SMS a 1,95 euro al mese (2,95 euro al mese se si è clienti solo mobile), mentre Mobile Giga offre 10GB, 300 minuti e 100 SMS a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile). Infine, Mobile Voce offre 3GB, 1.000 minuti e 100 SMS a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile). Chiunque può aderire alle offerte del portafoglio mobile richiedendo la SIM Fastweb su rete 4G e 4G Plus.

Per quanto riguarda le novità per il fisso, tutti i clienti che si trovano in zone coperte dalla fibra ottica di Fastweb, da oggi avranno la possibilità di richiedere gratuitamente la migrazione alla connessione in fibra con un semplice click attraverso MyFastPage, la pagina dedicata per i clienti o tramite App MyFastweb. L’offerta fissa di Fastweb prevede due profili chiari e semplici, Internet e Internet + telefono. L’offerta Internet offre a 29,95 euro internet illimitato con connessione fino a 1 Gigabit/s su fibra ottica e per chi invece preferisce avere anche la linea telefonica fissa, l’offerta Internet + telefono offre a 34,95 euro internet illimitato con connessione fino a 1 Gigabit/s su fibra ottica e chiamate illimitate ai numeri fissi nazionali. Le chiamate verso i mobili avranno un costo di 0,05 euro al minuto.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito ufficiale di Fastweb.