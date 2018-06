Google Maps, novità per la sezione Esplora

Luca Colantuoni,

L’azienda di Mountain View aveva annunciato diverse novità per Google Maps alla recente conferenza riservata agli sviluppatori. Alcuni utenti hanno iniziato a vedere sui loro smartphone Android la nuova interfaccia e modifiche alla sezione Esplora. L’aggiornamento avviene lato server, quindi non occorre scaricare l’app dal Google Play Store.

All’avvio dell’applicazione si noterà subito il rinnovamento della UI. La barra della ricerca in alto ha ora angoli arrotondati, mentre per il testo è stato usato il font Product Sans. In generale l’interfaccia è più pulita e luminosa, grazie alla dominanza del colore bianco. Le principali novità riguardano la sezione Esplora. Nella parte superiore ci sono nuove icone colorate per le categorie dei punti di interesse, seguite da un elenco dei locali preferiti dagli utenti. Scorrendo verso il basso appaiono i prossimi eventi organizzati nelle vicinanze con l’indicazione di giorno e ora.

È stato aggiunta anche l’opzione per filtrare gli eventi in base al periodo (oggi, domani, weekend, settimana, mese). È possibile inoltre effettuare una ricerca in base alla categorie, seguirli e condividerli. Non manca la possibilità di cercare hotel, indicando i giorni di check-in e check-out, o ristoranti, scegliendo in base alla distanza, ai voti ottenuti o altri parametri. Al momento non sono attive le altre funzionalità annunciate al Google I/O, come Your Match e Shortlist.

Assente anche la quarta scheda, denominata For You, nella parte inferiore della schermata che mostra i consigli personalizzati. Google aveva specificato che le novità sarebbero state attivate gradualmente nel corso dei prossimi mesi (anche su iOS).