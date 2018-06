Samsung Galaxy Note 9, batteria da 4.000 mAh?

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa sono apparsi online i render che mostrano il possibile design del Galaxy Note 9. La principale differenza rispetto all’attuale Galaxy Note 8 è rappresentata dalla posizione del lettore di impronte digitali. Il modulo fotografico posteriore rimarrà in orizzontale per lasciare più spazio alla batteria che potrebbe avere una maggiore capacità.

Il Galaxy Note 8 integra una batteria da 3.300 mAh. In base alle ultime indiscrezioni, la batteria del Galaxy Note 9 dovrebbe avere una capacità di 3.850 o 4.000 mAh. Ciò significa che occorre più spazio all’interno del telaio, anche per evitare un nuovo caso “Galaxy Note 7”. Allo stesso tempo non è possibile incrementare eccessivamente le dimensioni del phablet, già abbastanza ingombrante. Per questi motivi, Samsung avrebbe deciso di conservare il layout orizzontale della dual camera posteriore, spostando solo il sensore biometrico. La seguente immagine mostra il design del Galaxy Note 9 e del Galaxy S9+.

È evidente che il layout verticale scelto per il Galaxy S9+ lascia meno spazio alla batteria e quindi limita la sua capacità. Il design è stato confermato da un noto leaker che ha pubblicato su Twitter l’immagine di una custodia protettiva trasparente. Osservando attentamente il disegno si nota invece un quarto pulsante lungo il bordo destro, oltre a quelli per volume e Bixby, che potrebbe attivare l’otturatore della fotocamera.

Il Galaxy Note 9 dovrebbe avere uno schermo da 6,3 o 6,4 pollici, processore Exynos 9810 e Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con obiettivo ad apertura variabile, fotocamera frontale da 8 megapixel e Android 8.1 Oreo. L’annuncio dello smartphone è previsto per l’inizio di agosto.