Shadow of the Tomb Raider si mostra all’E3 2018

Floriana Giambarresi,

In occasione della sua conferenza all’E3 2018, Square Enix ha presentato un nuovissimo video del gameplay di Shadow of the Tomb Raider. Firmato Eidos Montreal e Crystal Dynamics, si concentra sulla nuova Lara Croft e svela alla fine una informazione chiave: la data di uscita dell’atteso titolo.

Il video, disponibile qui di seguito, mostra alcune delle nuove meccaniche di gioco e il tono più dark che caratterizzano questa terza e ultima parte della storia di Lara Croft. Shadow of the Tomb Raider mostrerà infatti una Lara più matura e brutale rispetto a quanto visto in passato; vi sarà inoltre un maggior focus sui combattimenti stealth e alcune abilità speciali inedite. Il filmato mostra un segmento in cui Lara si insinua in una giungla per eliminare una forza militare nemica.

Shadow of the Tomb Raider è il terzo capitolo della storia originaria di Lara Croft, iniziata nel 2013 con il reboot di Tomb Raider e proseguita nel 2015 con Rise of the Tomb Raider, entrambi sviluppati da Crystal Dynamics. Eidos Montreal non è estranea al franchise, avendo collaborato in entrambe le iterazioni fornendo supporto alla software house responsabile del progetto. Nel nuovissimo e atteso capitolo, i due studi hanno cambiato ruolo: Crystal Dynamics assisterà Eidos Montreal quando necessario mentre il team lavora al suo prossimo progetto.

Com’è possibile notare in calce al filmato del gameplay diramato per l’E3 2018, Shadow of the Tom Raider debutterà sul mercato il 14 settembre sulle piattaforme PC, Xbox One e PlayStation 4.

Pubblicato anche il trailer relativo alla storia del videogioco, che svela una Lara Croft intenta a inseguire rari e antichi manufatti, a combattere contro nemici – pericolosi animali inclusi – e a saccheggiare le tombe.