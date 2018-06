Social Media Week 2018 al via a Milano e Roma

Floriana Giambarresi,

Prende da oggi il via la Social Media Week, settimana mondiale di eventi dedicata al Web, alla tecnologia, all’innovazione e ai social media, che torna in Italia con un appuntamento a Milano (12-14 giugno) e un altro a Roma (14-16 giugno). Tante le novità di questa edizione che si concentra sulla tecnologia e sull’impatto sociale, culturale ed economico che la stessa ha.

Di scena a Milano presso la nuova Cariplo Factory, in via Tortona, mentre a Roma alla Casa del Cinema a Villa Borghese, la Social Media Week torna in Italia contando su un programma forte e relatori di spicco, i quali sono pronti a condividere esperienze, case study e contenuti utili a ogni imprenditore, businessman, professionista e anche studente appassionato di tecnologia e innovazione. Tantissimi i workshop in programma e, come da tradizione, non mancheranno i momenti di networking e strette di mano che aprono possibilità a nuove e promettenti collaborazioni.

Come previsto dall’agenda, si esplorerà l’intensificarsi del conflitto tra uomo e macchina, «sempre più attuale ora che l’intelligenza artificiale inizia ad entrare prepotentemente nelle nostre viste», ma anche tra comunità e individualismo, tra personalizzazione e isolamento, fino a esplorare il digital divide per comprendere se le tecnologie avvicinano o allontanano.

In occasione dell’edizione 2018 della Social Media Week, innovatori, manager di spicco ed esperti del settore tech cercheranno di trovare risposte a questi e altri quesiti comuni dell’attuale panorama del marketing digitale, intelligenza artificiale, impatto sociale che hanno le nuove tecnologie fino ad arrivare a problematiche sociali come fake news e profili falsi. Ma non solo: saranno affrontate tematiche come robotica, digital business, mobile data, musica, sostenibilità, food tech e altro ancora.

Tra i relatori di spicco si leggono i nomi di Roberto Burioni, Alex Orlowski, Achille Lauro, Dark Polo Gang, Carmelo Abbate, Lorenzo Montagna, Marco Motta e il team dietro l’ufficio stampa della Sampdoria Calcio.