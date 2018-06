TIM Limited Edition Online, tariffa anti Iliad

Filippo Vendrame,

TIM prova ad ingolosire gli utenti con TIM Limited Edition Online, una speciale tariffa attivabile solamente online attraverso il sito dell’operatore che nei contenuti va palesemente a scontrarsi con l’offerta di Iliad. Sino al 13 giugno, infatti, gli interessati potranno attivare questa nuova speciale offerta che include 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 20 GB di traffico Internet anche su rete 4.5G al prezzo di soli 10 euro al mese. L’attivazione prevede un costo di 9 euro ed il primo mese è gratis.

L’addebito è previsto su credito residuo o su carta di credito ed è previsto anche l’acquisto della SIM al costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Le promozioni sui costi di attivazione si applicano se il cliente mantiene attiva la TIM Card per almeno 24 mesi, in caso contrario è previsto il recupero dello sconto applicato secondo le modalità di pagamento scelte per il pagamento del costo del rinnovo dell’offerta. L’attivazione di Limited Edition Online prevede l’attivazione contemporanea e senza ulteriori costi di attivazione di TIM in Viaggio Full, l’offerta di TIM per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone/PC/tablet ogni volta che si va all’Estero e che non comporta costi in Italia.

I minuti di traffico inclusi nell’offerta sono validi per il traffico in Italia e nei Paesi UE verso tutti i numeri mobili e tutti i numeri di Rete fissa italiani e dei Paesi UE e non concorrono al raggiungimento di soglie di sconto e bonus legati ad altre offerte. Sono escluse le chiamate verso le numerazioni in decade 1,4 e 8 e le chiamate internazionali.

I Giga sono disponibili ogni mese per navigare in Italia di cui 5 Giga anche nei Paesi UE. Tutte le offerta 4.5G sono abilitate gratuitamente fino al 31/07/2018 alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4.5G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

L’offerta include, al superamento dei Giga disponibili ed in assenza di altre opzioni dati attive, fino a 1GB di scorta che permetterà di navigare a 1,90 euro ogni 200 megabyte (fino a max 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro). Il Giga di scorta è disattivabile in qualsiasi momento.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore.