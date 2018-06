Supergiga & Chat, sino a 50 Giga per le vacanze

Filippo Vendrame,

Come ogni estate, TIM lancia una nuova offerta tariffaria pensata per tutti coloro che hanno bisogno di disporre di connettività Internet anche in vacanza. Supergiga & Chat permette di disporre di sino a 50 Giga da poter utilizzare per offrire un accesso ad Internet a tutti i propri dispositivi per navigare senza pensieri durante le vacanze. L’offerta di TIM è, in realtà, declinata in due varianti: Supergiga & Chat 20GB e Supergiga & Chat XL 50GB.

Supergiga & Chat 20GB prevede un costo di 10 euro al mese per 3 mesi ed offre 10 GB al mese e l’utilizzo libero delle applicazioni di chat come WhatsApp e Snapchat che non andranno ad incidere sul traffico dati a disposizione. Inoltre, TIM offrirà ulteriori 10 Giga al mese per tutti i clienti TIM che accedono a TIM Party. Supergiga & Chat 20GB può essere utilizzata anche sui modem 4G. Supergiga & Chat XL 50GB costa, invece, 20 euro al mese per 3 mesi ed offre 40 GB al mese di traffico dati e l’utilizzo libero delle app di messaggistica che non andranno ad erodere il traffico a disposizione. Inoltre, TIM aggiungerà ulteriori 10 Giga al mese a tutti i clienti che accedono a TIM Party.

Anche Supergiga & Chat XL 50GB può essere utilizzata all’interno dei modem 4G.

Tutte le offerte 4G sono abilitate gratuitamente in promozione fino al 31/07/2018 alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Supergiga & Chat termina alla fine del secondo rinnovo; alla scadenza si attiva in automatico l’offerta 2 Giga a 5 euro ogni mese. Promozione valida per tutti i clienti ricaricabili ed attivabile fino al 26 agosto 2018.

Maggiori informazioni direttamente sul sito dell’operatore.