Vivo NEX, primo smartphone full screen

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il primo smartphone al mondo privo di cornici. Il Vivo NEX non ha nemmeno il notch nella parte superiore dello schermo, in quanto per i sensori e la fotocamera frontale sono state adottate soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Il dispositivo verrà offerto in due varianti (NEX S e NEX A) che si distinguono principalmente per la posizione del lettore di impronte digitali.

Il Vivo NEX possiede un display Super AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione full HD+ (2316×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.3:9. Le cornici laterali hanno uno spessore di 1,71 millimetri, mentre quella superiore è spessa 2,16 millimetri. Il produttore ha così ottenuto uno screen-to-body ratio pari al 91,24%. Invece della tradizionale capsula auricolare è stata utilizzata la tecnologia Screen SoundCasting che trasforma le vibrazioni dello schermo in suoni. Sotto il pannello OLED sono nascosti anche i sensori di luminosità e prossimità, oltre al lettore di impronte digitali (nel modello NEX S).

Quest’ultimo è la terza generazione del sensore introdotto nei precedenti Vivo X20 Plus UD e X21. Il produttore ha migliorato l’accuratezza del 30% e incrementato la velocità di sblocco del 10%. La dotazione hardware del NEX S comprende un processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il NEX A ha invece un lettore di impronte tradizionale (sul retro) e integra un processore Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Altra innovazione del Vivo NEX è la Elevating Camera. Quando l’utente avvia l’app Fotocamera, l’obiettivo della fotocamera frontale da 8 megapixel fuoriesce dal bordo superiore. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia Funtouch OS 4.0. I prezzi del NEX S sono 4.498 yuan (128 GB) e 4998 yuan (256 GB), mentre il NEX A costa 3.898 yuan.