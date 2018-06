Xbox Adaptive Controller prenotabile in Italia

Filippo Vendrame,

Alcune settimane fa, Microsoft aveva annunciato l’Xbox Adaptive Controller. Trattasi di uno speciale controller per le console Xbox One espressamente progettato per chi soffre di alcune disabilità. Un prodotto che permette anche a chi soffre di qualche limite fisico di potersi divertire a tutti i giochi che l’ecosistema Xbox mette a disposizione delle persone. L’Xbox Adaptive Controller è finalmente prenotabile, anche in Italia, a 89,99 euro all’interno del Microsoft Store. Le consegne sono attese per il prossimo autunno e precisamente entro la fine del mese di settembre.

Secondo Microsoft, l’Xbox Adaptive Controller ha da subito riscosso un incredibile successo e la società ha promesso che lavorerà ulteriormente su questo prodotto per affinarlo ulteriormente e per renderlo disponibile in più Paesi possibili. Il gigante del software ha anche fatto sapere che nei prossimi mesi condividerà ulteriori novità su questo prodotto. L’Xbox Adaptive Controller, si ricorda, è una speciale controller creato per rimuovere gli ostacoli al gioco e per adattarsi alle esigenze dei giocatori disabili. Realizzato in collaborazione con alcune importanti organizzazioni, questo controller è stato progettato per adattarsi nel migliore dei modi alle diverse esigenze dei disabili.

Xbox Adaptive Controller dispone di due grandi pad che potranno essere personalizzati nell’utilizzo attraverso l’applicazione Xbox Accessories. Microsoft ha lavorato a stretto contatto con molti produttori di terze parti per fare in modo che questo nuovo prodotto possa essere collegato al più alto numero possibile di periferiche.

Un prodotto altamente flessibile che permette davvero a tutti quanti di potersi avvicinare al mondo Xbox One per divertirsi. Xbox Adaptive Controller si potrà acquistare direttamente dal Microsoft Store e presso molti altri rivenditori.