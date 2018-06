E3 2018: le novità di Nintendo

Cristiano Ghidotti,

È stata una conferenza ricca, quella di Nintendo all’E3 2018, ovviamente focalizzata sulle novità che il gruppo nipponico ha messo in cantiere per la sua piattaforma di punta Switch. Capitoli inediti di serie che hanno fatto la storia e new entry, per un catalogo sempre più ricco messo a disposizione della community di giocatori.

Super Smash Bros. Ultimate

Il piatto forte è costituito da Super Smash Bros. Ultimate che offrirà un roster di proporzioni epiche per dar vita a sfide sempre diverse. Tra i personaggi da selezionare ci saranno Mario, Luigi, Yoshi, Mega Man, Wario, Samus, Kirby, Bowser, Link, Zelda, Donkey Kong, Fox, Sonic, Peach, Pikachu, Captain Falcon, Ryu, Pit e molti altri. Arriverà giusto in tempo per la stagione natalizia, con l’uscita fissata per il 7 dicembre 2018, ovviamente come esclusiva per Switch. Di seguito un lungo video sottotitolato in italiano che permette di dare in anteprima un’occhiata approfondita al gameplay.

Super Mario Party

Altra uscita interessante è Super Mario Party. Anche in questo caso arriverà su Switch, proponendo la tradizionale valanga di minigame da affrontare da soli oppure in compagnia. Prevista una modalità coopertativa che coinvolgerà fino a un massimo di quattro giocatori in contemporanea. Dal filmato di presentazione si capisce che verrà sfruttata appieno e al meglio la natura modulare della console.

Fortnite

Confermato l’arrivo di Fortnite su Switch (già disponibile in download), anticipato da alcuni rumor nelle scorse settimane. È il titolo che sta letteralmente conquistando l’ambito eSports.

Daemon X Machina

Tanta azione e comparto grafico che ricorda il cel sharing per Daemon X Machina, titolo di combattimento basato sull’impiego di enormi mech. Arriverà nel corso del 2019, anche in questo caso solamente su Switch.

Fire Emblem Three Houses

Atteso per la primavera del prossimo anno, Fire Emblem Three Houses proporrà nuovamente ai fan della serie l’ormai collaudata formula da strategico a turni di stampo nipponico. Ecco il trailer.

Dragon Ball FighterZ

Il picchiaduro Dragon Ball FighterZ arriverà entro l’anno su Switch con il supporto garantito ai 60 fps, con un roster composto da 24 lottatori: tra questi Goku, Vegeta, Gohan, Frieza, Cell, Kid Buu e Beerus.

Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country

Torna – The Golden Country è un’espansione per Xenoblade Chronicles 2 in arrivo il 14 settembre, ovviamente su Switch. Include il passato dei personaggi Jin, Mythra e Malos.