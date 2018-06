E3 2018: PES 2019 sfida FIFA 19 con un trailer

Cristiano Ghidotti,

Dopo aver assistito all’annuncio ufficiale di FIFA 19 nel corso della conferenza EA, ecco la risposta di Konami all’E3 2018: la simulazione calcistica PES 2019 si mostra con un nuovo trailer (visibile in streaming di seguito) che pone l’attenzione su alcune delle novità introdotte a livello di gameplay. Dovrà convincere anche i fan più accaniti, dopo aver perso la licenza ufficiale per la Champions League.

In evidenza le undici nuove skill che la software house ha sviluppato per arricchire il catalogo di mosse a disposizione per avere la meglio sugli avversari: tra queste cross da eseguire subito dopo aver effettuato un dribbling, diverse tipologie di tiri, spettacolari tuffi dei portiere per negare il gol su calcio di rigore, passaggi no look, scivolate dei difensori per intercettare la sfera e altri ancora. In chiusura anche una panoramica su quelle che saranno alcune delle leggende del passato con le quali scendere in campo: Johan Cruyff, Lothar Matthäus, Paolo Maldini, Ruud Gullit, Pavel Nedvěd, Roberto Carlos, Cafu, Patrick Vieira, Oliver Kahn, Diego Armando Maradona e David Beckham.

Pro Evolution Soccer 2019 arriverà sul mercato in anticipo rispetto al consueto e al concorrente di EA Sports: sarà disponibile su PC e console a partire dal 30 agosto. La strategia di Konami prevede di battere sul tempo il principale competitor. Già avviata la fase di pre-ordine (in offerta su Amazon a 68 euro) con la possibilità di scegliere tra l’edizione standard e la Beckham Edition ricca di contenuti extra da sfruttare in-game oltre a uno steelbook esclusivo. I testimonial scelti per questa stagione sono il già citato Spice Boy e Coutinho, fuoriclasse brasiliano in forza al Barcellona, che da domani sarà impegnato con la sua nazionale sui campi dei mondiali di Russia 2018.