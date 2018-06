E3 2018: Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey

Cristiano Ghidotti,

Tutto come previsto: il nuovo capitolo della serie Ubisoft per eccellenza, Assassin’s Creed Odyssey, sarà ambientato nell’antica Grecia. La conferma è arrivata in occasione dell’E3 di Los Angeles, evento scelto dal publisher per la distribuzione del primo trailer ufficiale (visibile in streaming di seguito) che mostra alcune delle ambientazioni visitate nel corso dell’avventura e le prime sequenze di gameplay.

Per la prima volta il giocatore avrà la possibilità di scegliere l’eroe con cui affrontare il viaggio: Alexios o Kassandra, un uomo e una donna, a testimonianza di come anche il settore videoludico stia finalmente riservando uno spazio adeguato all’universo femminile. Si avranno a disposizione numerose abilità con le quali ingaggiare i combattimenti: skill da guerrieri, assassini e tiratori, con armi come spade, lance e molto altro ancora. Ci sarà grande libertà: ogni decisione porterà a specifiche conseguenze, giungendo così a finali alternativi. Di seguito il filmato di presentazione.

Vivi la tua Odissea personale e diventa un eroe Greco in Assassin’s Creed Odyssey, un’avvincente avventura che ti permetterà di essere artefice del tuo destino scegliendo il cammino da intraprendere. Influenza il diramarsi degli avvenimenti storici interagendo con un mondo in continua evoluzione, che si modifica in base alle decisioni che prenderai.

Già avviata la fase di pre-ordine, con diverse edizioni acquistabili fin da subito: dalla Standard Edition che contiene esclusivamente il titolo alla ricchissima Pantheon Edition da 239,99 euro disponibile sullo store ufficiale Ubisoft che include il Diorama Nemesis, uno steelbook, un art book da 64 pagine, una litografia esclusiva, la mappa del mondo di gioco, un CD con la colonna sonora, il Season Pass per l’accesso alle espansioni future, la missione aggiuntiva Il Re Cieco e una collana con medaglione riservata alle prime 10.000 unità vendute. Di seguito una galleria di immagini e screenshot.