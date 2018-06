Microsoft Office 2019 per Mac arriva in Preview

Filippo Vendrame,

Microsoft aveva annunciato la nuova suite Office 2019 lo scorso anno durante la conferenza Ignite per poi rilasciare la prima versione preview per gli utenti aziendali Windows lo scorso aprile. Adesso, il gigante del software ha annunciato che la prima anteprima della sua nuova suite per la produttività è disponibile anche per utenti Mac. Anche in questo caso trattasi di un’anteprima per gli utenti aziendali e gli interessati a sperimentare i vantaggi di Office 2019 per Mac potranno mettere le mani sulle applicazioni Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. Per accedere all’anteprima, Microsoft ha reso disponibile un apposito sito web dove gli utenti possono iscriversi.

La casa di Redmond evidenzia che il programma anteprima non è destinato ad organizzazioni che intendono distribuire o hanno già distribuito Office come parte di un piano di sottoscrizione di Office 365. Le applicazioni Office incluse in Office 365 già dispongono di tutte le funzionalità che saranno disponibili nella versione completa di Office 2019. Per partecipare al programma anteprima di Office 2019, gli interessati devono essere registrati con Microsoft Collaborate. La versione finale e completa di Office 2019 sarà rilasciata nella seconda metà del 2018. Questa nuova suite, si ricorda, è pensata esplicitamente per tutti coloro che intendono disporre delle ultime novità che il gigante del software ha sviluppato per Office ma che non vogliono abbracciare Office 365 che richiede la sottoscrizione di un abbonamento annuale.

In Office 2019 per computer Mac gli utenti potranno già trovare novità come “Focus Mode” in Word e nuove transizioni Morph in PowerPoint oltre alla possibilità di poter esportare i video in 4K. Excel guadagnerà nuovi grafici e funzioni mentre Outlook disporrà della funzionalità di posta in arrivo mirata.