Microsoft rilascia il Patch Tuesday di giugno

Filippo Vendrame,

Microsoft, puntuale come ogni mese, ha rilasciato il Patch Tuesday del mese di giugno 2018. Trattasi del ricorrente appuntamento che vede il gigante del software distribuire aggiornamenti per tutti i suoi software supportati con l’obiettivo di risolvere bug e falle di sicurezza. Accanto ad innumerevoli aggiornamenti cumulativi rilasciati per Windows 10, la casa di Redmond non ha fatto mancare anche diversi update dedicati a Windows 8.1 ed a Windows 7.

Chi utilizza PC con a bordo Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 potrà scaricare ed installare l’aggiornamento identificato dalla sigla KB4284815 che va a risolvere alcuni problemi di funzionamento con BitLocker e con Internet Explorer. Disponibile anche l’update KB4284878 tutto incentrato a risolvere problemi di sicurezza. Chi dispone di computer con a bordo i sistemi operativi Windows 7 SP1 o Windows Server 2008 R2 SP1 potrà scaricare ed installare la patch identificata dal codice KB4284826. Tra le migliorie, un rafforzamento della protezione contro la vulnerabilità Specter Variant 2 per i processori AMD.

Presente anche l’update KB4284867 dedicato a risolvere esclusivamente problemi di sicurezza. Infine, chi ancora utilizza computer con a bordo il sistema operativo Windows Server 2012 potrà scaricare ed installare le patch KB4284855 e KB4284846 che vanno a risolvere diversi bug di funzionamento e molte falle di sicurezza.

Vista l’importanza di questi aggiornamenti rilasciati da Microsoft che vanno soprattutto a rafforzare la sicurezza dei sistemi operativi, il suggerimento è quello di scaricarli e di installarli quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.