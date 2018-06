Luca Colantuoni,

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Russia-Arabia Saudita, partita inaugurale del Campionato del mondo di calcio che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Mediaset trasmetterà tutte gli incontri in diretta su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, ai quali si aggiunge Mediaset Extra per le irriverenti telecronache della Gialappa’s Band. Gli utenti che non possono accendere la TV hanno diverse alternative per seguire il torneo, installando le app per Android e iOS.

L’app più importante è ovviamente quella ufficiale: 2018 FIFA World Cup Russia (in inglese su Android e iOS). Gli utenti troveranno tutti i dati relativi a squadre e giocatori, notizie aggiornate con foto e video, il calendario delle partite, informazioni sugli stadi e le città ospitanti. Durante gli incontri verrà attivata la copertura live con statistiche complete in tempo reale. Al termine delle partite si potranno vedere i video con le azioni salienti.

Come detto, tutte le partite verranno trasmesse in esclusiva sui canali Mediaset. Chi è impossibilitato a seguire i match in TV può scaricare l’app Mediaset Mondiali FIFA per iOS e Android che permette di vedere le partite in streaming e leggere le statistiche in tempo reale. Il player interattivo offre la funzionalità Multicam che consente di seguire le azioni da 24 angolazioni con 5 telecamere. È possibile rivedere gli incontri e gli highlights dall’archivio on-demand.

Per risparmiare dati e ridurre i consumi si può utilizzare l’app RaiPlay Radio per iOS e Android che permette di ascoltare le radiocronache trasmesse su Rai Radio 1 (31 partite). Infine, tramite l’app Radio 105 per iOS e Android sarà possibile ascoltare le voci della Gialappa’s Band durante la partita inaugurale, gli incontri in prima serata e dagli ottavi in poi.

Purtroppo l’Italia non parteciperà ai Mondiali 2018. L’unico modo per vedere la Nazionale in campo è installare l’app FIFA Mobile (gratuita per iOS e Android).