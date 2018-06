Samsung Galaxy Tab S4, scansione dell’iride e DeX?

Luca Colantuoni,

I tablet sono sempre meno popolari tra gli utenti (fanno eccezione i Fire di Amazon), ma i produttori non hanno abbandonato questa categoria di prodotti. Anche se in ritardo rispetto allo scorso anno, Samsung annuncerà sicuramente il Galaxy Tab S4 nei prossimi mesi. Tra le novità attese ci sono lo scanner dell’iride, i pulsanti on-screen e il supporto per DeX.

Il Galaxy Tab S3 è stato presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Quest’anno Samsung ha preferito lasciare spazio al Galaxy S9, quindi l’annuncio del nuovo tablet è stato posticipato (probabilmente all’IFA di Berlino). La prima novità del Galaxy Tab S4 dovrebbe riguardare il design. Si prevedono infatti cornici più sottili, per cui il pulsante Home fisico e i pulsanti capacitivi verranno sostituiti da pulsanti on-screen. Il lettore di impronte digitali potrebbe essere spostato sul retro (difficilmente verrà nascosto sotto lo schermo).

La diagonale del display Super AMOLED dovrebbe aumentare da 9,7 a 10,5 pollici (rapporto di aspetto 16:10). Altre possibili specifiche sono il processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, fotocamere da 13 e 8 megapixel, audio a quattro canali AKG Dolby Surround e scanner dell’iride da usare come alternativa al lettore di impronte per lo sblocco del tablet.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo personalizzato con l’interfaccia Samsung Experience 9.5. Non mancheranno ovviamente la stilo S Pen e la tastiera staccabile, denominata Book Cover Keyboard. Tra i nuovi accessori dovrebbe esserci il dock DeX che permetterà di collegare il tablet a monitor, tastiera e mouse, come avviene per il Galaxy S9.