Un tema scuro per il Pixel Launcher di Google

Cristiano Ghidotti,

Le ampie possibilità di personalizzazione sono da sempre uno dei punti forti di Android e tra i fattori che fino ad oggi hanno decretato il successo del sistema operativo a livello globale sul mercato mobile. Google è sempre al lavoro per rispondere alle richieste degli utenti, come dimostra l’inclusione di un’impostazione che permetterà di attivare o disattivare a piacimento il tema scuro per il Pixel Launcher.

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del launcher presente di default sugli smartphone della linea Pixel e scaricabile altrove in modo gratuito da Play Store. Fino ad oggi il tema scuro che include uno sfondo a bassa luminosità per le cartelle, Quick Settings neri e un background scuro per l’app drawer viene attivato in modo del tutto automatico in base al wallpaper impostato dall’utente: se tendente al nero si abilita, se invece neutro o luminoso lascia spazio al tema più chiaro, quello standard. Ciò che sta per fare Google è includere un’impostazione che permetterà di effettuare l’operazione in modo manuale, con tutta probabilità a partire dalla prossima release di Android P.

Abbiamo aggiunto il supporto per il tema scuro che può essere applicato ai Quick Settings e al launcher all’interno di “Impostazioni”, “Schermo”, “Tema Dispositivo”. Sarà disponibile in una futura build di Android.

Quanto riportato qui sopra è la traduzione in italiano dell’intervento di un dipendente Google in risposta a un quesito posto nel marzo scorso da un utente all’interno dell’Issue Tracker. Il gruppo di Mountain View dimostra così di continuare ad ascoltare e recepire i feedback che provengono dalla community, prendendoli in considerazione e analizzandoli al fine di introdurre feature che contribuiscono a migliorare l’esperienza generale offerta dal sistema operativo, a partire dalle piccole cose.