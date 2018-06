Xiaomi Redmi S2 disponibile anche in Italia

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha portato in Italia il nuovo Redmi S2, uno smartphone indirizzato agli utenti che vogliono scattare selfie in qualsiasi momento. La fotocamera frontale è stata infatti progettata per ottenere immagini nitide anche di notte. Considerato il design, la dimensione dello schermo e la dotazione hardware, questo dispositivo è sostanzialmente la versione economica del Redmi Note 5, il modello di punta della serie.

Il Redmi S2 possiede un design molto gradevole con una cover in alluminio e linee delle antenne che seguono la curvatura dei bordi superiore e inferiore. Lo schermo da 5,99 pollici ha una risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e quindi un rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625, 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Lo slot ibrido può ospitare la schede microSD e due SIM in formato nano. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 16 megapixel e un obiettivo grandangolare (79,8 gradi). Grazie al flash LED (4.500 K) e alle funzionalità IA (beautify e bokeh) si possono ottenere selfie perfetti in qualsiasi condizione di luce.

La doppia fotocamera posteriore ha invece sensori da 12 e 5 megapixel, autofocus PDAF, supporto HDR e riconoscimento facciale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e l’emettitore ad infrarossi. La batteria ha una capacità di 3.080 mAh.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9. Lo smartphone è disponibile in tre colori: oro, oro rosa e grigio. Gli utenti italiani possono acquistarlo presso il Mi Store di Milano ad un prezzo di 179,90 euro.