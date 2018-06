Amazon Ricarica in Cassa anche con Lottomatica

Filippo Vendrame,

Amazon, verso la fine del 2017, lanciò il servizio Amazon Ricarica in Cassa che permette di fare acquisti in contanti senza l’uso della carta di credito. Un servizio che, in buona sostanza, permette di ricaricare con facilità il saldo dei buoni regalo del proprio account acquistando in contanti, in oltre 40.000 punti vendita SisalPay convenzionati in tutta Italia, un Buono Regalo tra i 15 euro e i 500 euro.

Il gigante dell’ecommerce ha, adesso, annunciato un ampliamento del suo servizio Amazon Ricarica in Cassa. Il servizio è adesso disponibile in tutti i punti vendita LIS CARICA di Lottomatica abilitati (ricevitorie, tabaccherie e bar), e sono oramai 70.000 i punti vendita abilitati al servizio. In occasione del lancio di questa novità, Amazon ha anche deciso di offrire un buono sconto Amazon da 10 euro per i clienti che effettuano una Ricarica in Cassa di almeno 30 euro entro il 31 Luglio 2018. Ottenere questo buono sconto è davvero facile. Innanzitutto, i clienti Amazon dovranno collegarsi ad una pagina dedicata dell’eshop della società per ottenere uno speciale codice a barre.

Successivamente, gli utenti dovranno recarsi presso uno degli oltre 70.000 punti vendita abilitati, mostrare il codice a barre al rivenditore per la scansione e aggiungere un importo a scelta al proprio saldo dei buoni regalo. Il buono sconto da 10 euro verrà automaticamente applicato sul proprio account e detratto dal prossimo acquisto di prodotti idonei venduti da Amazon.

L’utilizzo di Amazon Ricarica in Cassa è completamente gratuito. Trattasi di un servizio molto interessante che permette di agevolare gli acquisti su Amazon per tutti coloro che non possiedono una carta di credito e preferiscono utilizzare il classico contante. Con l’arrivo nel mese di luglio delle offerte dell’Amazon Prime Day, il servizio Amazon Ricarica in Cassa può essere un’ottima occasione per poter approfittare dei prodotti in sconto che la società offrirà ai suoi clienti.