Huawei tra i brand più influenti in Italia

Filippo Vendrame,

Huawei si conferma essere in Italia tra i brand più importanti ed influenti. Questo importante riconoscimento arriva dalla classifica “Most Influencial Brand 2018” di Ipsos che colloca l’azienda cinese al 36esimo posto con un miglioramento di ben 40 posizioni rispetto all’anno precedente. Questo netto miglioramento si deve soprattutto alla crescita che ha avuto Huawei all’interno del territorio italiano. Sempre più italiani, infatti, scelgono i prodotti di questa azienda che ottengono grandi consensi ed apprezzamenti.

Un risultato possibile in quanto la società continua a distinguersi grazie all’impegno quotidiano, agli investimenti sul territorio e alla perseveranza nel cercare di soddisfare le esigenze dei suoi consumatori. Secondo Ipsos, Huawei è particolarmente amata soprattutto dalla così detta “Generazione Z“, composta da tutti i giovani di età compresa tra i 15 e 21 anni. Per i ragazzi, Huawei ottiene la sedicesima posizione tra le loro preferenze. Per Ipsos, l’influenza di un brand si valuta anche attraverso il successo che l’azienda riscuote in 5 valori ben precisi. Secondo la ricerca, Huawei eccelle in due di questi valori: Leading Edge e Engagement.

All’azienda cinese è stata riconosciuta, innanzitutto, la capacità di imporsi come brand da seguire e si distingue ancora oggi per la connessione che è in grado di creare tra persone, tecnologia e innovazione. In secondo luogo ad Huawei è stata riconosciuta la capacità di dare vita e nel tempo rafforzare un rapporto di fiducia e relazione con i suoi utenti.

Aver guadagnato 40 posizioni nella classifica Most Influencial Brands è un risultato che ci inorgoglisce molto e rispecchia l’impegno nei confronti dei nostri utenti e il ruolo di primo piano che l’Italia rappresenta per il nostro gruppo. L’Italia è il secondo mercato più importante per Huawei dopo la Cina, ospita il primo flagship aperto in Europa ed è un Paese nel quale Huawei continuerà significativamente ad investire.

Grazie al suo costante impegno ed alla volontà di mettere sempre al centro le persone, Huawei è riuscita ad ottenere questo importante risultato che è comprovato anche dai risultati raggiunti in importanti classifiche a livello mondiale quali: la Top 100 Most Valuable Global Brands, stilata da BrandZ e la Most Valuable Brands of 2018 realizzata da Forbes.