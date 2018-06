Surface Pro 6 nel 2019 pesantemente riprogettato

Filippo Vendrame,

Microsoft avrebbe in progetto di riprogettare profondamente il suo Surface Pro la cui nuova generazione dovrebbe venire alla luce nel 2019. Secondo ZDNet, il futuro Surface Pro 6 (Carmel) o come sarà chiamato dal gigante del software, sarà molto diverso dall’attuale modello. Ad oggi non è chiaro che strada possa avere intrapreso Microsoft per il suo ibrido Windows 10 di punta ma pare che il prossimo modello sarà per buona parte inedito. Una scelta che, in realtà, non stupisce troppo. I Surface Pro sono ottimi prodotti che hanno saputo conquistare gli utenti ma dal debutto del Surface Pro 3 sono sostanzialmente immutati nel design, salvo pochi affinamenti.

Probabilmente è arrivato il momento, per Microsoft, di presentare la vera prossima generazione dei suoi Surface Pro. La fonte riporta anche un altro particolare interessante. Nell’attesa del lancio ufficiale di questo nuovo modello, la casa di Redmond sembrerebbe intenzionata ad offrire un piccolo refresh hardware sia agli attuali Surface Pro che ai Surface Laptop. Nello specifico, Microsoft, in autunno, potrebbe aggiornare questi modelli con i processori Intel di ottava generazione. Tuttavia, non sarebbe ancora chiaro se Microsoft abbia anche in programma di integrare una porta USB-C come fatto sul nuovo Surface Book 2.

ZDNet aggiunge anche un ulteriore dato interessante. La casa di Redmond sarebbe anche al lavoro su di un paio di cuffie da lanciare con il brand Surface, molto simili alle Jabra Evolve.

La fonte conferma anche che entro la fine dell’anno sarà presentato un tablet Surface a basso costo con display da 10 pollici per poter competere contro i Chromebook di Google e gli iPad di Apple.