Marco Grigis,

L’attesa sta finalmente per finire: i Mondiali di Calcio di Russia 2018 sono ai nastri di partenza, con una Cerimonia d’Apertura che avrà luogo fra pochissime ore. E nonostante l’assenza della Nazionale Italiana dalla competizione, gli appassionati sono comunque pronti a seguire l’intera kermesse sportiva, una delle più social della storia. Considerando, però, come sullo Stivale la manifestazione inaugurale avverrà in pieno orario d’ufficio, come seguire il tutto in streaming, possibilmente anche dalle applicazioni per smartphone e tablet?

Come già accennato, la Cerimonia d’Apertura per i Mondiali di Calcio è attesa fra pochissime ore, attorno alle 16.30 del fuso italiano. L’evento si terrà infatti poco prima del calcio d’inizio della partita inaugurale, quella prevista alle 17 tra Russia ed Egitto. Ad animare la festa presso lo stadio Luzhniki di Mosca, per una performance ancora abbastanza segreta, vi sarà di certo un duetto che ha già suscitato grande curiosità: quello tra Robbie Williams e Aida Garifullina, giovane soprano locale.

Data la differenza di fuso tra Italia e Russia, la manifestazione si terrà in pieno orario d’ufficio sullo Stivale, così come già sottolineato. In molti potrebbero quindi trovarsi lontani dai televisori, eppure vi sono soluzioni altrettanto comode e veloci, nonché in alta qualità. Per la Penisola, i diritti di trasmissione dei Mondiali in Russia sono stati acquisiti da Mediaset, emittente che distribuirà tutte le partite sui suoi principali canali. Già dalle 13.40, ad esempio, Canale 5 sta seguendo le fasi antecedenti alla kermesse, per poi mostrare sulle stesse frequenze sia l’inaugurazione che la prima partita.

Mediaset offre un nugolo ben nutrito di soluzioni per seguire i mondiali in streaming, anche su dispositivi come smartphone e tablet. Per chi risiede all’interno del territorio italiano, infatti, il sito ufficiale comprende la diretta di tutti i canali semplicemente collegandosi con il proprio browser a questo indirizzo. In alternativa, è possibile scaricare l’applicazione Mediaset Fan per iOS e Android o, ancora, Premium Play per gli abbonati al servizio. La società ha anche pensato a due app dedicate: Mediaset Mondiali FIFA, sempre per iOS e Android, e il classico Sport Mediaset.

Gli utenti più social, nel frattempo, non hanno nulla di cui temere: sono molte le pagine che riporteranno pillole e highlights per tutta la durata della competizione, a partire dai profili Facebook, Twitter e YouTube di Fifa. Non mancheranno, ovviamente, i Live su Facebook e Periscope dai fortunati che si troveranno allo stadio questo pomeriggio.