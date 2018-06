Twitter facilita la scoperta di eventi da seguire

Floriana Giambarresi,

Sono in arrivo su Twitter importanti novità: la piattaforma personalizzerà le notizie degli eventi e inizierà a inviare le notifiche push di quelli live più interessanti per ogni utente, rendendoli così più facili da scoprire e cercando di attirare un pubblico sempre più ampio mediante uno degli aggiornamenti più completi rilasciati finora.

Twitter è al suo meglio quando i suoi iscritti sono tutti sintonizzati su uno stesso avvenimento, ma finora ha fatto poco per generare in modo proattivo queste esperienze live condivise. Le funzionalità finora sviluppate per le persone interessate agli eventi in corso sono quasi completamente disconnesse, ma tutto questo cambierà a brevissimo quando il social inizierà a lanciare pagine dedicate alle news più importanti, che riuniranno ogni informazione e video utile e che saranno promosse ovunque: nella parte superiore della timeline, nella ricerca, nella scheda Esplora e tramite notifiche push personalizzate.

Come annunciato in un post sul blog ufficiale, Twitter sta riprogettando la scheda Esplora per concentrarsi su queste nuove feature, che presenterà nuove sezioni dedicate ai diversi interessi: Trend topic, una scheda For You personalizzata e tipologie di contenuto più specifiche come Notizie, Intrattenimento e Sport. Prevarranno dunque argomenti rilevanti e saranno inviate notifiche push basate sugli interessi specifici di una persona.

Digitando ad esempio sulla barra di ricerca un evento (come Mondiali di Calcio), si atterrerà su una pagina dedicata che presenterà alcune caratteristiche interessanti. Spesso e volentieri vi sarà un video live in alto, seguito da un breve riassunto dell’evento; sotto, si vedranno i tweet e una sezione “Recap” pensata per far scoprire all’iscritto ciò che potrebbe essersi perso e offrire una sorta di arco narrativo per l’evento. Un’altra scheda, “Latest”, mostrerà invece un elenco dei tweet più recenti. Potrebbero esserci anche altre tab aggiuntive, tra cui una denominata “Top Commentary”.

Secondo Twitter, l’idea è di rendere più facile per tutti ciò che gli utenti più pratici sanno già come fare: trovare i migliori tweet attraverso la ricerca e seguendo gli account giusti. Durante una riunione a San Francisco con un piccolo gruppo di giornalisti, l’azienda ha affermato che la nuova pagina non sarà uguale alla pagina di un hashtag – anche se potrà includere i tweet più rilevanti di un hashtag appropriato per un determinato evento. Il contenuto di queste nuove pagine verrà dai tweet, scelti da un mix di algoritmi informatici e curatori umani.

Nelle prossime settimane, Twitter inizierà a inviare notifiche push per le notizie che ritiene appropriate per gli interessi espressi nel tempo da ogni determinato utente. Nel frattempo, su mobile.twitter.com e nelle versioni iOS e Android dell’app è già disponibile una di queste pagine, dedicata alla Coppa del Mondo (World Cup), in inglese, spagnolo, portoghese, giapponese, coreano, francese, italiano, tedesco, russo e arabo.