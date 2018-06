Web Marketing Festival 2018: le start up finaliste

Redazione Webnews,

Tutti pronti ai blocchi di partenza: Web Marketing Festival 2018 sta già riscaldando i motori e si prepara ad accogliere tutte le novità di questa edizione. A pochissime ore dall’inizio dei lavori, infatti, è tempo di fare il punto su tutti gli imperdibili appuntamenti che animeranno questa sesta edizione riminese: un evento full digital in tutte le sue componenti, non solo un punto d’incontro per professionisti di settore e addetti ai lavori, ma anche un inclusivo luogo di formazione e interazione tra tutte le anime della digital transformation.

AI, Open Innovation, coding, blockchain, web marketing, start up ma anche sostenibilità ambientale e smart cities: a fare da comune denominatore saranno tutti gli interventi e i dibatti che animeranno il palco della Sala Plenaria del Web Marketing Festival durante le giornate dell’evento. Lo stato attuale del panorama innovativo italiano verrà raccontato da importanti e rinomati esperti di settore, con dati e analisi di settore su diversi ambiti di riferimento, per indagare gli scenari, presenti e futuri, dei processi di trasformazione digitale del Paese e dei suoi sviluppi.

Quest’anno un focus particolare sarà riservato alle dinamiche della comunicazione sul web, tra content providing, informazione e pubblicità, muovendo proprio dall’ultima ricerca condotta dall’Osservatorio Internet e Media del Politecnico di Milano. Come spiega il Direttore Lamperti: «Oltre il 6% degli acquisti di servizi e prodotti sono effettuati online, percentuale quasi raddoppiata negli ultimi 4 anni, e la spesa complessiva per questi acquisti supererà i 27 miliardi di euro a fine 2018. Inoltre, più di un terzo del mercato pubblicitario italiano è su Internet e qui a dicembre la raccolta pubblicitaria online supererà i 3 miliardi di euro. Cresce anche l’utilizzo della rete per servizi di informazione e intrattenimento: la spesa dei consumatori per abbonamenti online legati a news, video e musica ha già raggiunto i 200 milioni di euro all’anno».

Momento distintivo dell’evento è l’ormai nota Startup Competition. La challenge, la più grande nel nostro Paese, giunge al suo quinto anno consecutivo. Del resto, le nuove Professioni Digitali sono la chiave per accedere all’interno del mondo educativo accademico attraverso iniziative volte a connettere, con cognizione e consapevolezza, giovani e studenti a un mercato del lavoro sempre più digital oriented. Web Marketing Festival, insieme ai principali player italiani e internazionali dell’innovazione digitale, vuole creare un canale preferenziale diretto proprio in quest’ottica, e i numeri ne confermano la forza: 1.000 i progetti candidati e più di 50, tra investitori, incubatori e aziende corporate, le realtà presenti per un valore complessivo di 400.000 euro di premi messi a disposizione.

Conosciamo le 6 finaliste della Start Up Competition 2018

Smart Domotics progetta, produce e commercializza soluzioni HW-SW per trasformare digital energy in efficienza energetica 4.0 con dati e automazioni. Un sistema per monitorare e governare anche da PC casa, ufficio, ogni attività, ogni azienda, coniugando comfort e risparmio energetico.

PrenotaUnCampo è il servizio di booking online di campi sportivi per gli sportivi e un SAS semplice e completo per i centri sportivi. Ad oggi i campi prenotabili sono quasi 4.000 e più di 60.000 persone hanno già prenotato online tramite le App iOS e Android e il sito web.

Predixit porta l’intelligenza artificiale nella Marketing Automation, grazie all’utilizzo di algoritmi in autoapprendimento. Predixit ha unito in una unica soluzione diversi strumenti utilizzati da agenzie digitali ed e-commerce con la finalità di offrire un’esperienza d’acquisto personalizzata agli utenti di uno store, automatizzando e semplificando tutti i processi che garantiscono un’esperienza differente per ogni cliente.

Elaisian è il primo servizio di agricoltura di precisione verticale nell’olivicoltura. Grazie ad un sistema di algoritmi, basato su un database di studi agronomici, riesce a prevenire malattie e ottimizzare processi di coltivazione come irrigazione e concimazione. L’obiettivo è quello di migliorare la vita dell’ulivo e il lavoro del produttore.

Fitprime è il Marketplace per il mondo del Fitness leader in talia, attraverso una rete di 700 centri sportivi diffusi su 59 città italiane. Con un unico abbonamento è possibile entrare in numerosi centri sportivi diversi e praticare differenti attività. L’App offre la possibilità di preferire un mensile unlimited o pacchetti di ingresso, senza vincolo di tempo.

In Time Link è la soluzione all-inclusive per pagamenti cashless, assistenza e telemetria. L’App permette di mettersi in contatto subito con l’assistenza e oltrepassare l’ostacolo della mancanza occasionale delle monete, creando maggiori occasioni di acquisto e appeal, soprattutto per l’audience più giovane.