Meizu 16 e 16 Plus, ecco le possibili specifiche

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha presentato a fine aprile la serie Meizu 15 per festeggiare il 15esimo compleanno. In quell’occasione, il fondatore Huang Zhang aveva rivelato che la serie successiva verrà annunciata nei prossimi mesi, probabilmente ad agosto. Nelle ultime ore sono trapelate le principali specifiche dei modelli Meizu 16 e 16 Plus.

Dalla prima immagine pubblicata online si può vedere un design simile a quello del Galaxy S9. Lo schermo 18:9 è leggermente curvo ai lati e copre un’area piuttosto ampia. Lo spessore ridotto delle cornici ha comportato lo spostamento del tradizionale lettore di impronte digitali. Non è chiaro però se il sensore verrà posizionato sul lato o sotto lo schermo. Altra novità estetica sarà la cover posteriore in vetro.

Il Meizu 16 dovrebbe avere un display OLED da 5,6 pollici con supporto 3D Touch, processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 12 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 20 megapixel, batteria da 3.080 mAh e sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia Flyme 7.5. I prezzi previsti sono 2.999 yuan (6GB+64GB) e 3.299 yuan (6GB+128GB).

Il Meizu 16 Plus dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,1 pollici, processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 20 megapixel, tripla fotocamera posteriore con due sensori da 12 megapixel e un sensore da 20 megapixel, batteria da 3.600 mAh. I prezzi previsti sono 3.699 yuan (6GB+128GB) e 3.999 yuan (8GB+256GB).