Samsung Chromebook Plus V2, nuovo laptop Chrome OS

Floriana Giambarresi,

Il Samsung Chromebook Plus V2 diviene ufficiale: la nota casa produttrice ha infatti appena annunciato la nuova versione del laptop convertibile Chrome OS, che sarà disponibile negli Stati Uniti dal 24 giugno al prezzo di 499 dollari e che utilizza un processore Intel Celeron.

Il più grande cambiamento tra il primo Chromebook Plus e questa seconda generazione risiede infatti nella scelta di Samsung di adottare un processore Intel Celeron 3965Y più veloce, abbinato a una grafica integrata sempre del brand Intel (Graphics 615). Dal punto di vista estetico non presenta grandi differenze con il predecessore, infatti le novità riguardano tutte l’hardware a bordo.

Al di là della CPU, Samsung Chromebook Plus V2 integra 4 GB di RAM, mentre la memoria per archiviare i dati è di 32 GB, anche se è presente uno slot per schede microSD in modo tale che l’utente possa aggiungere fino a 400 GB di spazio extra. Cambiamenti anche sul fronte del display: il dispositivo dispone infatti di uno schermo da 12,2 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, più piccolo di quello dalla diagonale di 12,3 pollici con risoluzione da 2400 x 1600 a bordo della prima iterazione. Non mancano una penna stilo, una fotocamera frontale da 1 megapixel e una fotocamera da 13 megapixel posizionata sulla tastiera che, quando girata, può fungere da modulo posteriore. Il laptop in questione è infatti un convertibile, consentendo dunque ai proprietari di capovolgere il suo schermo a 360 gradi e utilizzarlo anche come un tablet.

La dotazione tecnica si conclude con una batteria da 39Wh, due porte USB Type-C, una porta USB 3.0 e un jack per le cuffie da 3,5mm. Oltre a utilizzare Chrome OS come sistema operativo, il dispositivo può anche eseguire app Android scaricabili dal Google Play Store.

Come anticipato, debutterà negli Stati Uniti a fine giugno ma non è ancora stato reso noto se e quando arriverà anche sul mercato europeo e, di conseguenza, quello italiano.