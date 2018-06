Xiaomi prepara il lancio del Mi Max 3

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato il Mi 8, il produttore cinese sembra pronto al lancio di un altro smartphone della serie, ovvero il Mi Max 3. Il phablet di fascia media dovrebbe avere specifiche decisamente migliori dell’attuale Mi Max 2, se l’indiscrezione trapelate sul social network Weibo si rivelerà corretta.

Il Mi Max 3 dovrebbe avere uno schermo da 6,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Ciò significa che verrà ulteriormente incrementata la diagonale del display rispetto al Mi Max 2 e pertanto si potrebbe parlare di tablet con connettività LTE. Per quanto riguarda i componenti interni si prevedono un processore octa core Snapdragon 710 (come nel Mi 8 SE), 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Novità anche per il comparto fotografico.

Il Mi Max 3 dovrebbe avere una dual camera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12 megapixel, probabilmente lo stesso usato nei Mi 8 e Mi MIX 2S. Nessuna informazioni è invece trapelate sul sensore secondario e sulla fotocamera frontale. La batteria avrebbe una capacità di 5.500 mAh, 200 mAh in più rispetto al Mi Max 2. Non mancheranno sicuramente il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, la porta ad infrarossi, il jack audio da 3,5 millimetri e gli altoparlanti stereo.

Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 10. L’annuncio è previsto per il mese di luglio. L’attuale modello è disponibile in Italia, quindi anche il Mi Max 3 potrà essere acquistato nel nostro paese.