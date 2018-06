3 Italia, ALL-IN con Apple Music

Filippo Vendrame,

3 Italia mette mano al suo listino consumer ed in questo mese di giugno lancia tante novità per tutti i suoi clienti. La novità principale riguarda le offerte ALL-IN e FREE che sono state tutte prorogate e che adesso includono anche Apple Music. L’operatore, infatti, ha deciso di regalare ben 6 mesi del noto servizio di streaming musicale di Apple a tutti coloro che sottoscriveranno una delle offerte ALL-IN, FREE o Play 25.

Durante il periodo di utilizzo gratuito, i clienti 3 Italia potranno accedere all’ascolto in streaming di tutti i brani musicali offerti da Apple Music sia attraverso il loro dispositivo iOS che Android. 3 Italia ha deciso di offrire le offerte ALL-IN a prezzo bloccato per i primi 6 mesi. Le offerte ALL-IN prevedono un vincolo di permanenza e addebito su carta di credito o conto corrente bancario. Sono tre le offerte ALL-IN che 3 Italia offre ai suoi clienti. ALL-IN Prime propone 1000 minuti di chiamate, 1000 SMS e 10 Giga di Internet a 7 euro al mese invece di 10 euro mensili; ALL-IN Master offre minuti illimitati, 1000 SMS e 20 Giga di Internet a 10 euro al mese al posto di 15 euro mensili; ALL-IN Power, infine, prevede minuti illimitati, 1000 SMS e 100 Giga di Internet a 19 euro al mese al posto di 25 euro.

Le ALL-IN sono abbinabili anche ad uno smartphone. In queste tariffe rimane presente l’opzione “Giga Bank” che permette di accumulare il traffico Internet non utilizzato nel mese precedente. Novità anche per chi vuole abbinare uno smartphone. 3 Italia, infatti, ha rivisto il suo listino. Per esempio, il Samsung Galaxy S9 si potrà acquistare con 99 euro di anticipo e con canoni a partire da 5 euro al mese scegliendo ALL-IN Power. Prorogate, infine, le offerte 3Fiber.

Tutte le novità con maggiori dettagli sono presenti all’interno del portale dell’operatore.