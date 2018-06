Elon Musk 7 giorni su 7 in fabbrica per la Model 3

Filippo Vendrame,

L’obiettivo di Tesla è di raggiungere una produzione di 5000 Tesla Model 3 a settimana per l’inizio del mese di luglio. Un’obiettivo ambizioso ma che sembra avvicinarsi sempre di più. Elon Musk, infatti, ha voluto aggiornare i suoi dipendenti dei progressi nella produzione della sua “piccola” auto elettrica a guida autonoma”. Il CEO della società ha affermato che allo stato attuale la catena di montaggio riesce a produrre 3500 auto a settimana e che rimarrà presente in fabbrica 7 giorni su 7 per contribuire a risolvere gli ultimi colli di bottiglia per portare la produzione a circa 700 unità al giorno.

Un livello di produzione che significherebbe arrivare a tagliare il traguardo delle 5000 unità a settimana. Musk, infatti, ha evidenziato che alcune parti del sistema di produzione della Model 3 già permetterebbero di sostenere una produzione di 700 auto al giorno, altre, invece, non riescono a superare quota 500. Il CEO di Tesla, dunque, lavorerà quasi 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le parti della catena di montaggio riescano a garantire la produzione di 700 auto al giorno. A contribuire al raggiungimento di questo nuovo traguardo anche la costruzione di una nuova linea di montaggio per la Tesla Model 3 che è entrata da poco in funzione. Linea produttività da cui è uscita la prima Model 3 in versione Performance.

Trattasi, dunque, di una notizia molto positiva. I problemi di produzione che hanno afflitto la Model 3 sembrerebbero progressivamente diminuire e Tesla può, adesso, concentrarsi maggiormente a soddisfare la lunga coda di clienti che hanno prenotato da diversi mesi questo interessante modello.

Inoltre, tra poche settimane scade il trimestre fiscale e la società dovrà presentare tutti i numeri reali di produzione. Elon Musk, dunque, potrebbe presto fare una gradita sorpresa a tutti i suoi clienti, rispettando le promesse fatte alcuni mesi fa. Una situazione che sicuramente risulterebbe molto gradita agli investitori che continuano a scommettere sul progetto di Elon Musk.