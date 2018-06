Fortnite World Cup 2018: novità, eventi e premi

Floriana Giambarresi,

Fortnite, il videogame della Epic Games arrivato ormai a 125 milioni di utenti in tutto il mondo, ha annunciato una serie di aggiornamenti volti a celebrare il torneo più importante del mondo calcistico: si tratta della Fortnite World Cup, con qualificazioni al via in autunno: si articolerà in numerosi eventi internazionali e metterà a disposizione dei giocatori nuovi oggetti, stadi, campi segreti e sfide settimanali con tanto di premi.

Con i Mondiali di Calcio 2018 che hanno preso il via, in molti si stavano chiedendo se il blasonato titolo competitivo free-to-play avrebbe offerto un update dedicato agli amanti di questo sport e l’annuncio non è tardato ad arrivare. Epic Games ha dunque svelato la prima competizione ufficiale eSports in tal senso: la Fortnite World Cup prenderà il via in autunno, ovvero quando inizieranno le qualificazioni, mentre la fase finale si svilupperà qualche mese dopo, nel 2019. Si potrà partecipare alle sfide da soli o in coppia e la quantità del montepremi annunciati è qualcosa mai visto prima: i premi avranno un valore complessivo di 100 milioni di dollari, ovvero quasi 90 milioni di euro al cambio attuale.

Il montepremi sarà spalmato su eventi organizzati dalla community, sfide online e altre competizioni live in tutto il mondo. Per celebrare la Coppa del Mondo in Russia, Epic ha introdotto tre stadi sulla mappa del gioco, ha aggiunto sei skin a tema con maglie per personaggi maschili e femminili, e nuove sfide settimanali per segnare goal su uno dei tanti campi di calcio dell’isola. Il primo stadio si trova a nord di Parco Pacifico e a sud-est di Crocevia del Ciarpame, il secondo si trova a sud di Parco Pacifico e il terzo a ovest di Pinnacoli Pendenti. Vi sono anche nuovi oggetti acquistabili per rappresentare qualsiasi Paese si voglia ed è anche possibile cambiare il numero sulla maglia per rispecchiare il proprio calciatore preferito.

Le regole della Fortnite World Cup saranno specificate in seguito ma, a quanto pare, i premi assegnati saranno basati sul merito.