Garmin Fenix 5 Plus, svelati 3 nuovi smartwatch

Garmin continua a porre una maggiore attenzione sulla musica e sui pagamenti in mobilità, portando tali funzionalità alla gamma di smartwatch sportivi Garmin Fenix 5 Plus. Nello specifico, sono appena stati annunciati tre nuovi device della serie, ovvero Fenix ​​5 Plus, Fenix ​​5S Plus e Fenix ​​5X Plus, tutte versioni aggiornate degli orologi lanciati lo scorso anno.

Garmin Fenix ​​5 Plus, Fenix ​​5S Plus e Fenix ​​5X Plus arrivano sul mercato con il supporto alla funzionalità Garmin Pay che consente di effettuare pagamenti contactless direttamente dal polso, e un lettore musicale incorporato che darà la possibilità di ascoltare musica in streaming quando il dispositivo è abbinato a delle cuffie Bluetooth. In tal senso, sarà possibile memorizzare fino a 500 brani e scaricare playlist da ascoltare offline, direttamente da servizi di streaming come Deezer e iHeartradio, oltre a trasferire musica dal computer.

Non solo queste le nuove caratteristiche introdotte. In tutti e tre i modelli della gamma, Garmin sta introducendo nuovi sensori e feature di monitoraggio dei dati: ad esempio, vi sono ora le mappe topografiche integrate, una funzione di routing adatta ai ciclisti e ai corridori che permette di trovare i migliori percorsi in base a quelli eseguiti dagli altri utenti; nel Garmin Fenix 5 Plus, un sensore consentirà di essere più consapevoli dei livelli di ossigeno del sangue, particolarmente utile quando ci si trova ad altitudini più elevate. Fenix 5X Plus è peraltro il primo indossabile della nota azienda a offrire un pulsossimetro da polso.

Il design degli orologi è rimasto sostanzialmente invariato, con l’unico cambiamento notevole effettuato sul Garmin Fenix 5S Plus, ora dotato di un display da 1,2 pollici – maggiore del 20% circa rispetto alla versione 5S. L’autonomia della batteria è ancora una volta eccellente: per singola ricarica, Fenix 5 Plus può garantire fino a 10 giorni d’uso in modalità smartwatch e 8 ore con GPS e lettore musicale attivi; Fenix 5X Plus, fino a 20 giorni e 13 ore e, infine, Fenix 5S Plus fino a 7 giorni e 4 ore. Si ha inoltre accesso all’archivio Connect IQ di Garmin per scaricare altri quadranti, app, campi dati e widget.

Per quanto riguarda uscita e prezzi, la serie Garmin Fenix 5 Plus sarà disponibile nel secondo trimestre dell’anno con prezzi al dettaglio che vanno dai 699 dollari ai 1149 dollari.