Google con JD per l’ecommerce in Asia

Cristiano Ghidotti,

Dopo anni di quasi totale inattività nel paese a causa di attriti con il governo, Google è tornata negli ultimi mesi a operare in Cina, mettendo in campo iniziative come la firma di un accordo con Tencent relativo ai brevetti e l’apertura di un centro di ricerca sull’intelligenza artificiale a Pechino. L’ennesimo tassello del puzzle è stato aggiunto nel fine settimana, con l’annuncio di una partnership siglata tra il gruppo di Mountain View e JD.com.

Il focus è questa volta sull’ecommerce, un mercato dal valore in costante crescita all’interno di tutto il territorio asiatico: le previsioni parlano di un volume d’affari che arriverà a toccare gli 88,1 miliardi di dollari entro il 2025, complice anche una diffusione sempre più capillare dei servizi di connettività. Come parte della collaborazione, bigG investirà 550 milioni di dollari in JD.com (acquisendo una parte del pacchetto azionario, inferiore all’1% secondo Reuters), al fine di migliorare l’esperienza offerta agli utenti finali, dalla fase di ricerca dei prodotti all’acquisto vero e proprio. Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale di Google, in un post firmato da Karim Temsamani (President, Asia-Pacific Operations).

Abbinando l’esperienza della catena di fornitori e logistica di JD.com alle nostre competenze tecnologiche, sperimenteremo nuovi metodi grazie ai quali i venditori potranno rendere lo shopping ancora più semplice per i clienti, offrendo loro la possibilità di acquistare ovunque e qualunque cosa.

Al tempo stesso, una selezione di prodotti di qualità commercializzati attraverso JD.com faranno la loro comparso sulle pagine di Google Shopping a livello globale, così da mostrarli all’utenza di tutto il mondo potenzialmente interessata all’acquisto. L’obiettivo comune è quello di migliorare l’esperienza di ecommerce, consci del fatto che il settore andrà ad acquisire a livello globale un’importanza sempre maggiore.