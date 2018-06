Motorola Moto C2 con sistema operativo Android Go?

Luca Colantuoni,

Motorola ha quasi completato l’aggiornamento del catalogo con l’annuncio dei nuovi smartphone appartenenti alle serie Moto Z, Moto G e Moto E. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la seconda generazione dei Moto C, probabilmente i primi smartphone del produttore con Android Go.

L’offerta entry level di Motorola era coperta in passato con i Moto E, ma il loro upgrade hardware ha lasciato spazio per la nuova serie Moto C introdotta circa un anno fa. I Moto C2 e C2 Plus dovrebbero conservare uno schermo con rapporto di aspetto 16:9, la singola fotocamera posteriore e il telaio in plastica. La principale differenza rispetto agli attuale modelli è rappresentata dai pulsanti on-screen, se quanto visibile nelle immagini di maggio troverà conferma.

Il Moto C2 Plus avrà probabilmente un lettore di impronte digitali, assente nel Moto C Plus. In base alla documentazione della FCC, il Moto C dovrebbe avere uno schermo da 5 o 5,2 pollici, batteria da 2.000 o 2.100 mAh, 1 GB di RAM e 8 o 16 GB di storage. Si tratta chiaramente di uno smartphone di fascia bassa, per cui ci sono buone possibilità che Motorola scelga Android Go come sistema operativo. Questa versione ottimizzata di Android 8.1 Oreo consente di ridurre il consumo di RAM e avere più spazio libero per le app.

Galleria di immagini: Motorola Moto C e C Plus, tutte le immagini

Considerato che il produttore ha ottenuto le certificazioni in vari paesi, l’annuncio dei Moto C2 e C2 Plus sembra imminente (forse entro fine giugno).