Volantino MediaWorld: tasso zero mondiale

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che avrà validità sino al prossimo 21 giugno. Il nuovo volantino è tutto incentrato sul Mondiale di Calcio 2018 con tante offerte speciali nel settore delle televisioni con molti modelli di nuova generazione proposti in promozione per chi non vuole perdersi nemmeno un istante dei massimi campionati di calcio. Inoltre, la catena di elettronica regalerà uno smart speaker Google Home Mini a tutti coloro che acquisteranno un televisore presente a volantino.

Per esempio, al riguardo si menziona il modello Samsung UE65MU6120KXZT con display da 65 pollici e risoluzione 4K proposto al prezzo di 899 euro. Oppure, si mette in evidenza anche il modello Samsung UE49MU6220KXZT con display da 49 pollici e risoluzione 4K venduto al prezzo di 479 euro. Non solo televisioni, comunque, perché il volantino di MediaWorld è ricco di proposte anche di molti altri prodotti. Per esempio, per gli appassionati di fotografia, la catena di elettronica propone la reflex Canon EOS 4000D al prezzo di 399 euro.

Tra gli smartphone, invece, spicca il potente Samsung Galaxy S9+ in abbinamento all’IP Cam Nilox per la sicurezza domestica al prezzo di 999 euro. Si evidenziano, anche, il Huawei P20 Pro a 899 euro e il Huawei P20 Lite a 329 euro. Tra le novità, il Samsung Galaxy J6 a 269 euro. Presenti anche diverse proposte per tutti coloro che hanno bisogno di cambiare il proprio PC con un modello di nuova generazione dotato del sistema operativo Windows 10.

Presenti anche accessori, gadget, droni, hoverboard e tantissimi altri prodotti ad alta tecnologia che piacciano oggi ai consumatori italiani.

Tutti gli acquisti potranno essere pagati sino a 25 comode rate a tasso zero.