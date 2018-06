Nuovi Wiko WiShake e WiMate, uscita e prezzi

Floriana Giambarresi,

Con l’estate ormai alle porte è arrivato il momento di rilassarsi all’aria aperta e sotto il sole ascoltando della buona musica, magari facendo un po’ di sano movimento che aiuta a restare in forma. Feste e aperitivi in riva al mare, camminate tra suggestivi paesaggi di montagna o semplicemente momenti di svago in città, senza l’atmosfera ideale non è la stessa cosa: per tale motivo, Wiko annuncia una nuova gamma di accessori audio della gamma Wiko WiShake, ideali per rendere ogni momento indimenticabile. In vendita anche gli smartband WiMate, per tutti i gusti e le tasche.

Partendo dalle soluzioni audio, i dispositivi Wiko WiShake da ora disponibili nei negozi italiani sono:

Auricolari wireless WiSHAKE

Auricolari True Wireless WiSHAKE

Speaker wireless WiSHAKE

Cuffie WiSHAKE

Nello specifico, gli auricolari wireless WiShake sono progettati per chi è sempre in movimento e per chi ama fare sport, essendo dotati di un pratico sistema di aggancio magnetico e un controller ultracompatto per gestire musica o chiamate, che consentono di indossarli ovunque e in ogni momento, proprio come una collana. Dispongono del supporto Bluetooth 4.1 per riprodurre musica da due diverse sorgenti e microfoni dual MEMS di Knowles con riduzione dei rumori esterni. Resistenti all’acqua e con fino a 8 ore di ascolto no stop consentito, sono acquistabili al prezzo di 49,99 euro.

Design compatto ed elegante per gli auricolari True Wireless WiSHAKE, che garantiscono circa 10 ore di ascolto audio e che, all’occasione, si trasformano in un power bank da 450 mAh per ricaricarli in qualunque momento, non importa dove ci si trovi. In questo caso, il prezzo consigliato al pubblico è di 59,99 euro. A disposizione poi lo speaker wireless WiShake, portatile e dal design neo retro – con rivestimento in tessuto – ha una batteria ricaricabile che assicura fino a 6 ore di musica, e offre il supporto alla connettività Bluetooth 4.0. Il costo è di 59,99 euro. Sempre per l’audio in mobilità, le cuffie WiShake: leggerissime, pieghevoli, possono essere portate ovunque offrendo un design moderno e urbano, batteria fino a 8 ore di intrattenimento e possibilità di ascolto via cavo. E, per chi ama ascoltare la musica in compagnia, è possibile collegare un altro paio di cuffie e condividere i propri brani preferiti. Il prezzo è di 49,99 euro.

Per quanto concerne la gamma Wiko WiMate, tre i nuovi smartband appena introdotti sul mercato italiano.

Wiko WiMate è un braccialetto intelligente pensato per un monitoraggio completo delle attività quotidiane, da indossare al polso 24 ore su 24. Controlla il battito cardiaco, il consumo delle calorie, il conteggio dei passi e i progressi registrati a ogni allenamento, così come la qualità del sonno e il livello di sedentarietà. Permette anche di accedere direttamente alle notifiche di SMS, e-mail, agenda, chiamate, sveglia e orologio oltre che di Facebook, Twitter, WhatsApp e Skype. Con connettività Bluetooth 4.0 e resistenza all’acqua, al sudore e alla polvere, ha un prezzo di 69 euro.

39,99 euro invece il costo di Wiko WiMate Lite, un activity tracker colorato e leggerissimo resistente all’acqua per monitorare le proprie attività quotidiane e i progressi di ogni esercizio fisico. Si contraddistingue per una batteria dalla durata fino a 6 mesi. Infine, Wiko WiMate Prime, la versione più evoluta dello smartband della casa produttrice: dotato di un’autonomia fino a 5 giorni d’uso e di un display AMOLED grande e luminoso, oltre alle funzionalità tipiche di monitoraggio dispone anche di un GPS per tracciare il percorso effettuato durante l’attività fisica e di una memoria interna di 4 GB, per salvare dati e musica direttamente sul device. Il prezzo, in questo caso, è di 159,99 euro.