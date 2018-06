Wind, novità per l’estate

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo dell’estate, Wind propone un pieno di novità per i suoi clienti. A partire da oggi, 18 giugno, l’operatore arancione porta al debutto la nuova famiglia di tariffe “All Inclusive”. Nello specifico, “All Inclusive” offre minuti illimitati, 100 SMS e 10 Giga al costo di 12 euro al mese con addebito su credito residuo. Costo che cala a 10 euro al mese con addebito su conto corrente bancario o carta di credito. “All Inclusive Young“, invece, offre minuti illimitati, 100 SMS e 10 Giga a 9 euro al mese con addebito su credito residuo. In caso di addebito su carta di credito o conto corrente bancario i Giga a disposizione salgono a 20.

Sempre da oggi 18 giugno arrivano i “Wind Pack”, speciali soluzioni dedicate ai bambini ed agli animali domestici. “Wind Kids Pack” include una SIM con 200 minuti, 500 SMS, 1 Giga più uno speciale smartwatch per chiamare e localizzare il proprio figlio. Costo di 5 euro al mese con un anticipo di 79,90 euro. “Wind Pets Pack” include una SIM con 50 minuti, 250 SMS, 500 Mega e uno speciale dispositivo per individuare l’animale domestico a 24,90 euro l’anno con un anticipo di 49,90 euro. Novità anche per le chiamate all’estero.

“International Plus” offre 100 minuti verso l’estero per i numeri fissi e mobili di 49 Paesi a 2 euro al mese. “Call Your Country Super” propone 10 Giga, 500 minuti di chiamate nazionali, 250 minuti verso l’estero, minuti illimitati verso i numeri Wind e International Plus Incluso al costo di 10 euro al mese. Tariffa pensata per i clienti stranieri che puntano ad un’offerta che permetta di chiamare senza problemi anche i numeri del proprio Paese.

Novità anche per chi intende abbinare uno smartphone. Wind, infatti, propone un nuovo listino con prezzi scontati. Per esempio, il Samsung Galaxy S9+ è acquistabile con 15 euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 129,90 euro. Rata che scende a 12 euro (anticipo 99,90 euro) per i clienti con oltre un anno di anzianità.

Novità anche per “Wind Family“. Il pacchetto comprende 2 SIM, con minuti illimitati e 70 GIGA. 20 Giga si potranno attivare sulla propria SIM, mentre gli altri 50 Giga si potranno condividere con un massimo di 3 SIM attive sullo stesso conto telefonico dell’offerta Wind Family e Company. Per i membri della famiglia sarà possibile attivare anche fino a 3 SIM Wind Family Member con 5 Giga e 500 minuti a 5 euro al mese o Wind Family Member Top con 20 Giga e minuti illimitati a 10 euro.

Novità anche per la telefonia fissa. WindHome diventa “Fibra 1000” ed offre connettività su rete ADSL o fibra ottica. Inoltre, 100 Giga da condividere con le SIM Wind. Il tutto al prezzo di 24,90 euro.

“Fibra Family“, invece, è un’offerta convergente per i nuovi clienti ed offre connettività su fibra ottica sino a 1000 Mega, 100 Giga da condividere con le SIM Wind, 20 Giga e chiamate illimitate per il proprio smartphone al costo di 34,90 euro al mese. Attivabile anche su linea ADSL.

Maggiori dettagli delle novità di Wind all’interno del sito dell’operatore.