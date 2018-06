Xiaomi Mi A2, specifiche e possibili prezzi

Luca Colantuoni,

Tra meno di due mesi sarà possibile acquistare in Europa lo Xiaomi Mi A2, almeno secondo le informazioni pubblicate online da un rivenditore svizzero. Lo smartphone è identico al Mi 6X annunciato a fine aprile e in vendita solo in Cina. L’unica differenza sarà probabilmente Android One. Il produttore dovrebbe eliminare l’interfaccia MIUI e lasciare la versione stock del sistema operativo, come già fatto per l’attuale Mi A1.

Secondo quanto riportato sulla pagina del prodotto, il Mi A2 verrà offerto in tre colori (nero, blu e oro) e tre varianti: 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage e 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Rispetto al Mi A1 è prevista una maggiore diagonale dello schermo (5,99 pollici contro 5,5 pollici), ottenuta riducendo lo spessore delle cornici e adottando un rapporto di aspetto 18:9. Il processore Snapdragon 625 è stato sostituito dallo Snapdragon 660. Importanti miglioramenti anche per il comparto fotografico.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 6X, immagini dello smartphone

Xiaomi ha scelto sensori Sony da 12 e 20 megapixel per la doppia fotocamera posteriore, mentre quella frontale ha una risoluzione di 20 megapixel. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali sul retro, la porta USB Type-C e un sensore ad infrarossi. Non tutti gli utenti apprezzeranno l’assenza dello slot microSD e soprattutto del jack audio da 3,5 millimetri.

Come detto, il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock. I prezzi indicati sullo store del rivenditore svizzero sono sono 289 franchi (4GB+32GB), 329 franchi (4GB+64GB) e 369 franchi (6GB+128GB).