Amazon porta Alexa in Italia e in Spagna

Floriana Giambarresi,

Dopo aver lanciato i dispositivi della gamma Amazon Echo in Francia all’inizio del mese, il colosso statunitense sta pianificando di portare l’assistente Amazon Alexa e i device che lo integrano in Spagna e in Italia entro la fine dell’anno.

Come annunciato da Amazon stesso in un comunicato diramato sul suo sito Web, a partire da oggi, gli sviluppatori (e le aziende interessate) possono iniziare a testare le capacità dell’assistente vocale sia in spagnolo che in italiano, in vista del lancio del prodotto che avverrà entro fine 2018. Ciò è possibile tramite l’Alexa Skills Kit (ASK), una raccolta di API e strumenti self-service che consentono di creare nuove capacità vocali o abilità per Alexa:

Le abilità che gli sviluppatori creano ora saranno disponibili per i clienti quando Alexa sarà presente in Italia e in Spagna entro la fine dell’anno.

Nello specifico, come ricordato dall’azienda guidata da Jeff Bezos, sarà possibile accedere al servizio di assistenza vocale con la famiglia di dispositivi Echo e con i prodotti di Sonos e Bose.

Si tratta di un ulteriore importante passo in avanti per Amazon, soprattutto per quanto riguarda il lancio di Alexa in spagnolo, una delle lingue più popolari al mondo. L’assistente virtuale è attualmente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Giappone, India, Irlanda, Canada e Francia. Arriverà prestissimo anche in Italia e in Spagna, anche se non è ancora stata comunicata una data di uscita specifica. Dato che Amazon ha costruito una nuova esperienza per Alexa in francese, come fatto precedentemente anche per tedesco e inglese, è probabile che farà lo stesso per l’italiano e lo spagnolo, in modo tale da attingere alle notizie locali, al meteo e alle informazioni di cultura generale.