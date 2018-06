Dropbox attiva l’anteprima dei file ZIP e RAR

Luca Colantuoni,

Il noto servizio di cloud storage offre da tempo la possibilità di visualizzare i file senza effettuare il download. Dropbox supporta ora l’anteprima degli archivi ZIP e RAR, oltre che dei file DWG, EPUB e MXF. È stata inoltre migliorata l’anteprima dei file PDF e PowerPoint. Queste novità sono disponibili sulle versioni web e mobile di Dropbox e sull’app Paper.

Le anteprime rappresentato la soluzione migliore per gli utenti che lavorano in gruppo, in quanto è possibile visualizzare i documenti condivisi su Dropbox, evitando di scaricare ogni volta il file modificato. L’azienda californiana ha comunicato che le anteprime generano oltre 300 milioni di visualizzazioni al mese, quindi il supporto per altri tipi di file verrà sicuramente apprezzato da chi sfrutta al massimo tutte le potenzialità del popolare servizio.

Dropbox supporta l’anteprima dei file DWG (per gli abbonati alle edizioni Professional, Advanced, Enterprise e Education), quindi non è necessario installare AutoCAD per aprire i disegni. Lo stesso vale per i file video MXF utilizzati dai professionisti del settore. Dropbox può gestire singoli video con dimensioni fino a 6 TB. L’anteprima per i file EPUB è disponibile anche per gli utenti Basic e Plus. Anche in questo caso non occorre un’app per la lettura dei libri digitali.

Molto utile infine l’anteprima dei file ZIP e RAR, in quanto permette di aprire l’archivio senza effettuare il download sul computer. Dropbox ha migliorato anche le anteprime per PDF e PowerPoint. Una barra laterale permette di aprire una specifica pagina PDF o slide PowerPoint.