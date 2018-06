Honor 7S, schermo FullView per tutti

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato l’arrivo in Italia dello smartphone più economico presente nel suo ampio catalogo. Il nuovo Honor 7S è stato progettato per consentire a tutti di avere un dispositivo moderno con schermo FullView e sistema operativo Android 8.1 Oreo. Queste le parole di Michael Pan, Presidente di Honor Western Europe:

Siamo felici di annunciare il lancio del nuovo Honor 7S. Offrendo una esperienza migliore ad un prezzo competitivo, Honor ha creato uno smartphone che coniuga un design all’avanguardia e ottime performance per i trendsetter digitali.

Honor 7S possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 5,45 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), rapporto di aspetto 18:9 e screen-to-body ratio del 73%. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6739 a 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Lo slot ibrido può ospitare anche due SIM in formato nano. Grazie alla tecnologia Loud Voice Call, l’audio durante una chiamata è più chiaro anche in ambienti rumorosi, in quanto il volume viene regolato in maniera automatica.

Galleria di immagini: Honor 7S, immagini dello smartphone

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel e un obiettivo con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. Entrambe sono affiancate da un flash LED che permette di ottenere scatti nitidi anche in situazioni di scarsa illuminazione. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC, GPS e LTE.

Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB 2.0. La batteria ha una capacità di 3.020 mAh. Honor 7S è disponibile nelle colorazioni oro, nero e blu sullo store ufficiale HiHonor e nelle principali catene di elettronica. Il prezzo è 119,90 euro.