Iliad, come configurare l’APN

Filippo Vendrame,

Iliad offre una tariffa unica molto competitiva che include ben 30GB di traffico Internet da utilizzare liberalmente ogni mese anche sotto rete 4G+. Per poter sfruttare i servizi di rete, però, gli utenti dovranno configurare in maniera opportuna i propri smartphone. Farlo è decisamente facile e nel caso dei dispositivi Android basta anche una semplice app.

Iliad, configurare gli APN su Android

I possessori di uno smartphone Android possono utilizzare una semplice app di Iliad presente nel Play Store da avviare una volta inserita la SIM. Quest’applicazione in pochi istanti andrà a configurare l’APN dello smartphone con i parametri di rete dell’operatore.

Terminata questa procedura sarà richiesto di riavviare il dispositivo. Alla successiva accensione, se la configurazione ha funzionato a dovere, sarà possibile poter navigare attraverso la rete dell’operatore. Verificarlo è davvero facile e basterà aprire il browser presente sullo smartphone e provare a navigare all’interno di qualche sito web. Può capitare, però, che per qualche motivo la configurazione automatica non funzioni. In questo caso non rimane che configurare l’APN manualmente. Il menu all’interno del quale trovare le impostazioni degli APN varia da smartphone a smartphone ma solitamente si trova in Impostazioni->Rete e Internet-> Rete Mobile->Nomi punti di accesso.

Trovato il menu bisognerà iniziare a creare un nuovo APN inserendo le seguenti voci:

Nome : iliad

: iliad APN : iliad

: iliad Centro MMS : http://mms.iliad.it

: http://mms.iliad.it MCC : 222

: 222 MNC : 50

: 50 Tipo APN : default,mms

: default,mms Tipo MVNO : GID

: GID Valore MVNO: F003

Iliad, configurare gli APN su iOS

Per iOS non sono disponibili, al momento, app e quindi la configurazione manuale è l’unica disponibile. Bisognerà, dunque, recarsi in Impostazioni->Cellulare->Opzioni dati cellulare->Rete dati cellulari ed inserire un nuovo APN.