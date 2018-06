Iliad store: l’elenco dei negozi in Italia

Filippo Vendrame,

Iliad ha subito colpito gli italiani grazie alla sua tariffa unica all inclusive con un profilo tariffario chiaro e trasparente. Il nuovo operatore permette agli italiani di poter acquistare le SIM sia direttamente online, attraverso il suo sito Internet, che presso gli Iliad Store e i suoi corner dove si trovano anche i famosi distributori automatici di SIM chiamati SimBox. Iliad punta molto sul canale online e sui SimBox, seguendo una strada che la società madre utilizza anche in Francia con l’operatore Free Mobile. Proprio per questo, gli Iliad Store in Italia sono molto pochi e per lo più nelle grandi città.

Iliad Store

Trattasi di negozi ufficiali e quindi seguiti direttamente dall’operatore e non affidati a società terze. All’interno di questi negozi, i dipendenti di Iliad forniranno tutte le informazioni sui servizi dell’operatore, aiutando i possibili clienti nell’acquisto della SIM e nella richiesta di portabilità. Il numero esiguo di Iliad Store permette anche di concentrare la qualità del servizio offerto all’interno di questi negozi. Dunque, personale maggiormente competente, sempre al corrente di tutte le novità che Iliad offrirà in futuro. Inoltre, grazie ai SimBox, le code non saranno mai un problema.

Gli attuali Iliad Store si trovano nelle seguenti località:

Milano – viale Restelli

Grugliasco (TO) – centro commerciale Le Gru

Mestre (VE) – centro commerciale Auchan Porte di Mestre

Roma – centro commerciale Roma Est

Roma – centro commerciale Porta di Roma

Catania – centro commerciale Auchan Porte di Catania

All’interno del sito di Iliad, comunque, è presente un comodo tool online dove è possibile individuare l’Iliad Store più vicino alla propria posizione.

Iliad Corner

Ben più presenti sul territorio Italiano sono gli Iliad Corner. Trattasi di piccoli spazi nei centri commerciali dove è possibile trovare un mini punto vendita di Iliad. Non mancheranno i SimBox che permetteranno di acquistare le nuove SIM in maniera facile e rapida. Sempre attraverso il tool per individuare gli Iliad Store, gli interessati potranno trovare l’Iliad Corner più vicino alla loro posizione.