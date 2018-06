iPhone 2018: online i primi mockup

Marco Grigis,

Con l’avvicinarsi della presentazione dei nuovi iPhone, prevista per il prossimo settembre, come da tradizione appaiono online i primi mockup dei dispositivi. Come già noto, Apple potrebbe lanciare tre smartphone in autunno, due con schermo OLED e uno con classico display LCD. Ora, grazie ad alcuni dummy phone apparsi sul sito di commercio elettronico cinese Alibaba, è possibile confrontare le edizioni da 6.1 e da 6.5 pollici con il dispositivo da 5.8: quest’ultimo, infatti, rimarrà esteticamente invariato rispetto all’attuale iPhone X.

Il confronto è stato effettuato dal sito giapponese MacOtakara, solitamente molto affidabile sul fronte delle novità targate mela morsicata. Allo stesso tempo, però, è utile specificare come questi mockup siano stati realizzati a partire da indiscrezioni dai distretti produttivi e dagli schemi di design apparsi online qualche giorno fa, quindi potrebbero non rappresentare la versione finale dei successori di iPhone X.

I modelli in questione sono stati stampati in 3D e, per questa ragione, presentano una scocca plastica che difficilmente potrà eguagliare i dispositivi reali. Apple ha infatti intenzione di impiegare sempre vetro e acciaio per le due edizioni OLED, optando per alluminio e vetro per quella LED. Dal punto di vista prettamente estetico, i tre device si assomigliano molto, fatta eccezione per le dimensioni dovute all’integrazione di schermi di diversa diagonale. Tutti ricordano l’attuale iPhone X e, oltre allo schermo edge-to-edge, è presente l’ormai riconoscibile top notch per l’inclusione delle fotocamere TrueDepth necessarie al funzionamento di Face ID.

Mentre gli iPhone 2018 da 6.1 e 5.8 pollici rimangono sostanzialmente simili nelle dimensioni, l’edizione da 6.5 ricorda più da vicino iPhone 8, almeno nell’ingombro. Il device è infatti di un millimetro più lungo e più largo rispetto a iPhone 8 Plus, a cui si aggiungono 0.35 millimetri aggiuntivi sullo spessore. Le fotocamere dovrebbero rimanere verticali, con la stessa disposizione a semaforo di iPhone X, sebbene nei mockup risultino lievemente decentrate rispetto allo smartphone Apple attualmente in commercio. Come già anticipato, la presentazione avverrà il prossimo settembre, di conseguenza sarà necessario attendere ancora qualche mese per scoprire se questi mockup siano effettivamente affidabili.