Microsoft acquista Flipgrid per il social learning

Filippo Vendrame,

Microsoft ha acquisito Flipgrid, una piattaforma di social learning utilizzata da oltre 20 milioni di insegnanti e studenti in tutto il mondo. Flipgrid è una piattaforma che consente agli studenti di creare un gruppo di discussione video sui più disparati argomenti. La piattaforma è utilizzata da studenti e insegnanti in 180 Paesi per sviluppare competenze nell’era digitale nella creazione e condivisione di contenuti video. Per esempio, gli studenti possono rispondere attraverso la creazione di un breve video ad un quesito posto da un insegnante.

Microsoft ora renderà Flipgrid totalmente gratuito per tutti e chi aveva già sottoscritto un abbonamento riceverà un rimborso. Il gigante del software evidenzia di essere entusiasta nel vedere l’impatto che ha avuto Flipgrid sino ad ora e di volerlo aiutare a crescere come parte della famiglia di prodotti Microsoft. Eran Megiddo, Corporate Vice President di Microsoft, ha sottolineato come la società si impegnerà a fare in modo che la piattaforma funzioni in tutto il mondo per offrire vantaggi a tutti gli studenti e gli insegnanti. L’acquisizione di Flipgrid da parte di Microsoft è solo l’ultimo tentativo della casa di Redmond di avvicinare gli studenti e gli insegnanti. Microsoft ha migliorato le proprie offerte legate ad Office 365 for Education e Flipgrid supporta già Microsoft Teams.

Negli ultimi anni Microsoft ha affrontato una crescente concorrenza sia da parte di Apple che di Google nel settore educational. Per esempio, i Chromebook di Google stanno dominando l’ambiente educational nelle scuole degli Stati Uniti. Microsoft ha anche migliorato la sua app OneNote con nuove funzionalità progettate per gli studenti ed ha distribuito nuovi ulteriori aggiornamenti per Minecraft: Education Edition.

Microsoft sta adesso pianificando di far crescere la comunità di Flipgrid per competere maggiormente nel settore educational. La piattaforma, a seguito dell’acquisizione, non cambierà nome ed il suo team andrà lavorare all’interno di Microsoft.

I nuovi aggiornamenti di Flipgrid saranno presentanti in live streaming da Minneapolis il primo Agosto alla conferenza annuale degli educatori di Flipgrid, un evento che coinvolgerà oltre 800 educatori, oltre al pubblico online.